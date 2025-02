Leonard Peltier al ser liberado: ¡Hoy por fin soy libre! ¡Puede que me hayan encarcelado, pero nunca se llevaron mi espíritu!

Luego de pasar casi 50 años en prisión, el activista indígena estadounidense Leonard Peltier finalmente abandonó la prisión federal de Florida, y fue recibido con cantos y bailes por unos 500 miembros de la comunidad de nativos lakota en Dakota del Norte.

Desde Belcurt, el hombre de 80 años expresó su emoción por volver a casa: "Estoy muy orgulloso de la actuación y del apoyo que me han brindado. Me cuesta mucho contener las lágrimas. Un guerrero fuerte no puede estar llorando frente a su gente", citó

Hablamos con el fundador y director ejecutivo de la organización NDN Collective, Nick Tilsen, quien estuvo con el activista indígena Leonard Peltier el lunes 17 de febrero en el momento en que fue liberado, después de casi medio siglo tras las rejas. Tilsen recibió a Peltier cuando salió de la prisión federal de Florida donde se encontraba detenido y lo acompañó a su casa en Dakota del Norte.

El líder del Movimiento Indio Americano fue arrestado en 1976 y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas, señalado de asesinar a los agentes del FBI Jack Coler y Ronald Williams, en un enfrentamiento ocurrido en la reserva Pine Ridge.

Peltier siempre se declaró inocente frente a las acusaciones de haber matado a los dos oficiales del FBI en 1975, crimen por el que fue condenado a pesar de las inconsistencias en el juicio denunciadas por diferentes organizaciones y activistas. En los últimos días de su Gobierno, el expresidente Joe Biden concedió a Peltier la conmutación de su pena.

Peltier cumplirá el resto de su sentencia en prisión domiciliaria en la comunidad de Turtle Mountain, en Dakota del Norte. ¡Hoy por fin soy libre! ¡Puede que me hayan encarcelado, pero nunca se llevaron mi espíritu!, dijo Peltier al ser liberado. "Gracias a todos los que me apoyan en todo el mundo y lucharon por mi libertad".

Tilsen cuenta que verlo salir de prisión fue "una alegría pura y total" y añade que "la liberación de Leonard Peltier es algo que nos conmueve a todos, porque vemos un poco de nosotros mismos en Leonard Peltier".