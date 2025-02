Criptogate: el influencer Ape dice haber sido amenazado por Milei

El joven que dice haber perdido más de un millón de dólares en $Libra mostró un mensaje directo que asegura que fue enviado a través de la cuenta oficial de X del mandatario argentino. "Recibí un DM del presidente de Argentina. ¡Está negando todo!", dijo.

El influencer estadounidense Ape, uno de los que denuncia haber sido afectado por la estafa multimillonaria con criptomonedas que tuvo como protagonista al presidente Javier Milei, dijo haber recibido una amenaza desde la cuenta oficial de X del mandatario. Fuentes del Gobierno desmintieron al inversor cripto y aseguraron que el líder de La Libertad Avanza no envió ese mensaje.

"Recibí un DM del presidente de Argentina. ¡Está negando todo! ¿$LIBRA nunca pasó? ¡No puedo creer a este tipo! Vas a tratar de silenciarme, ¿eh? ¿Mantén mi nombre afuera de esto? Demasiado tarde", escribió el influencer en su cuenta de X, junto a una captura de pantalla del supuesto mensaje de Milei.

Según se lee en la captura de pantalla, el mandatario le habría escrito: "Dejá de difundir mentiras sobre mí en las noticias de Argentina. Nunca estuve involucrado con $LIBRA, y si sigues haciendo afirmaciones falsas, tomaré acciones legales contra ti. Mantén mi nombre fuera de esto, mandril".

Sin embargo, fuentes del Gobierno desmintieron al influencer y aseguraron que el mandatario no envió ese mensaje.

"Confié en un estafador corrupto"

En una entrevista exclusiva con la 750, el inversor cripto Ape -quien saltó a la fama en las redes entre los argentinos durante el fin de semana, al publicar un video donde se lo veía furioso con la estafa, arrojando insultos y objetos al aire- aseguró haber perdido más de un millón de dólares en la criptomoneda $LIBRA.

Entrevistado por Víctor Hugo Morales, Ape contó que decidió invertir en $LIBRA ni más ni menos que "porque el Presidente de un país la anunció". "Yo tenía mi confianza en él y su equipo, pero me fallaron", contó.

Ape no es un inexperto en el tema. Según aseguró, a pesar de su corta edad ya hizo esto más de 100 veces y dijo que por eso decidió jugar fuerte de la mano de un Gobierno que puso un manto de seriedad sobre lo que resultó ser una estafa.

"Yo quiero presentar una queja (n. de la r: se refiere a una denuncia). Porque fui un completo idiota y confié en un estafador corrupto que ni siquiera la gente de Argentina quiere. Quiero hacer una queja", señaló.

Y añadió: "Fue una mala decisión de mi parte. Pero esa mala decisión no me define. Yo no he dormido en cuatro días porque estoy trabajando para recuperar el millón de dólares que perdí".

En sus propias palabras, ahora el joven pasa los días con los "ojos rojos y negros" y un cuerpo que casi no responde a la exigencia de la situación. "Pero estoy trabajando porque yo creo en la fuerza de dios y todo va a estar bien", matizó.

En este contexto, lanzó: "Yo le quiero decir al Presidente que es presidente. Sus palabras y acciones tienen mucho peso. Y al promover $LIBRA le dio a las personas una falsa sensación de seguridad".

"De verdad, muchos confiaron en él. Había millones de personas que confiaron en él. Yo le diría en su cara que es un muchacho y no es un hombre. Porque me quitó un millón de dólares", añadió.

Y dijo: "Y yo soy un chico joven y él le robó el dinero a todos los muchachos. Muchachos de 16 años. Si yo le podría decir algo le diría que no es un hombre. Porque no tiene ninguna razón para quitarle el dinero a la gente".