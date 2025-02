Venezuela superará los más de 33 millones de habitantes en abril según estimaciones del CNE

14 de febrero de 2025.- El informe presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ante la Asamblea Nacional (AN), proyecta que la población general de Venezuela, al 30 de abril del 2025, estará en más de 33 millones 350 mil habitantes.



El documento, que fue aprobado por unanimidad por el Parlamento, fue presentado por el diputado José Villarroel, quien destacó que dicha cifra puede influir en la distribución de diputados en las regiones y en los circuitos, sin afectar al total general de parlamentarios.



Detalló que el artículo 162 de la Carta Magna señala que los legisladores a los consejos legislativos se ubican entre 7 y 15, de acuerdo a la representación de su población en el estado y en los municipios, refiere la AN en su portal web.



Mientras que el artículo 11 de Ley Orgánica de Procesos Electorales indica que se considera población a todos los habitantes del país según lo indicado en el último Censo Nacional de Población con las variaciones que se presenten formalmente por los órdenes competentes.



Por su parte, el diputado del bloque opositor, José Gregoria Correo, insistió, durante el debate, en no tomar solo como referencia electoral esta cifra, sino que se utilice para considerar el carácter social, cultural y la redistribución de las riquezas.

