(VIDEO) Las técnicas de Donald Trump

Maduro ya no es un comunista, ya no es un violador de la democracia y ya no es el monstruo, el tirano y el dictador del que hablaba María Corina Machado Credito: archivo web

Lunes, 10 de febrero de 2025.- Está tendiendo cortinas de humo y todos creen que son sus objetivos, mencionó este analista, quien señaló que Donald Trump es un maximalista quien aplica esta técnica, esta ideología política, que consiste en ser radical, en ir por todo para conseguir algo menos, no importa.El mostrarse como todopoderoso, enérgico y decidido y hacer amenazas que parece que va a cumplir.También lo aprendido en su negocio, la industria inmobilaria, en aquel negocio de, que implicaba conocimiento del modo de negociar y vencer a los adversarios mediante una posición amenazante y mediante la violencia verbal.Donald Trump está consiguiendo sus objetivos y algunos siguen creyendo que el asunto que o es mero pretexto o sino mero pretexto, que es el de la migración y el narcotráfico para México y para Canada es el objetivo final.A nadie en en su sano juicio, en las esferas del poder estadounidense y menos al grupo dominante al que representa Donald Trump le importa el asunto de la migración pues de él, se han visto y se ven enormemente beneficiados, ni tampoco el narcotráfico, que a fin de cuentas, ellos controlan, ellos administran, lavan el dinero producto de esto y distribuyen la droga a su plena satisfacción como un elemento de control social en la unión americana.Donald Trump está consiguiendo sus objetivos y si no veámoslo rápidamente, México fue llevado mediante esta presión llevado a una mesa de negociaciones arranca a un mes a los Estados Unidos, que de buena gana da Donald Trump que nunca a querido realmente cumplir con sus amenazas y mucho menos se ha tomado los pretextos como un objetivo.Donald Trump ha decidido traernos de mes en mes probablemente o de semestre en semestre después, conforme nos vallamos portando mejor.Que disminuyamos el asunto de la droga da lo mismo, que no y que el asunto de la migración se detenga, tampoco, que no es importante, el objetivo final es China, que es el enemigo comercial.Y nosotros quedamos en medio, el asunto de los aranceles se dará o no, según la conveniencia de los Estados Unidos, se darán en un entorno controlado y de acuerdo a sus necesidades y objetivos.Lo nuestro es negociar inteligentemente y sobre todo mantener la calma y no ceder como ya lo hemos dicho a estas amenazas y al miedo paralizante.En Venezuela ya pactó con Maduro, Maduro ya no es un comunista, ya no es un violador de la democracia y ya no es el monstruo, el tirano y el dictador del que hablaba María Corina Machado enviada del Departamento de Estado y su servidora,Hoy se pacta con Maduro, entrega seis estadounidenses y próximamente habrá acuerdo porque les conviene su petróleo.