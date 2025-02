(VIDEO) Siguen las deportaciones de latinoamericanos desde los Estados Unidos de Norteamérica

Viernes, 27 de febrero de 2025.- Se inicia el video que les presentamos a continuación con una cansión de Calle 7 que le canta a Latinoamérica, siguen comentarios de algunos de los afectados, una vez que se bajaron del avión.Una joven señora con su hijo en brazos declaró que desde el principio el trato fue terrible, terrible, terrible el trato recibido, o sea la comida, con mi bebé casi, me ribaron en México, me robaron todos los documentos, el celular, casi se roban a mi bebé...estuve detenida ocho días, él no ha comido, él está en desnutrición.Fue mal trato, nos robaron, nos humillaron, de todas cosas, mencionó un señor saliendo de la escalerilla del avión, es más, no quiero volver mas allá, no tengo...en Estados Unidos nos maltrataron, mejor dicho, ni comida ni nada, mal, mal, mal...Desde el principio nos trataron muy mal, nos botaron la ropa, no nos dejaban guardar el celular, no nos dejaban bañar, la comida, nos despertaban a las tres de la mañana...nos gritaban, a algunos les pegaron.Nos esposaron como criminales, nos encadenaron...