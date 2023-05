El refugiado vasco Asier Guridi finalmente obtiene su cédula de identidad

Asier Guridi

3 de mayo de 2023.- Asier Guridi es un refugiado vasco en Venezuela. Después de innumerables actividades de lucha, por fin, el Servicio de Migración y Extranjería SAIME le otorgó su cédula de identidad,



Guridi luchó por ese documento de identidad para salir del estado de refugiado indocumentado y poder acceder a la debida protección humanitaria; a los derechos humanos universales.



Asier Guridi llegó a Venezuela en 2005, ingresó al país con documentación española falsa, que él llama «identidad sustituta». Así estuvo hasta 2013 cuando fue detenido por Interpol y se preparó su extradición, que finalmente fue anulada.



Entonces tuvo que volver a usar su nombre real, pero sin cédula ni pasaporte. «No puedo trabajar ni tener cuenta bancaria, licencia de conducir, seguro médico, propiedades; tampoco puedo comprar alimentos donde piden cédula o la tarjeta del Metro. No me puedo casar», decía.



Hoy finalmente culmina esa larga travesía por obtener su documento de identidad tal cual lo establece la ley de refugiados.



En Twitter dijo: "Luego de una larga lucha como refugiado por una cédula de identidad, hoy miércoles 3 de mayo de 2023 se me ha entregado la cédula de Venezuela! Mi mayor agradecimiento a la República Bolivariana de Venezuela!!!"