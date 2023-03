Zulia: trabajadores solicitan la destitución de la junta directiva del Hospital Coromoto

12 de marzo de 2023.- Los Trabajadores Petroleros de PDVSA, Jubilados, Sobrevivientes, Familias, Sindicatos de bases del Hospital Coromoto y Movimientos de trabajadoras y trabajadores de la Costa Oriental y Occidental del Lago de Maracaibo solicitaron públicamente la destitución toda la Dirección del Hospital Coromoto.

Señalan que hicieron entrega de pruebas del mal manejo de los Recursos del Hospital Coromoto a la nueva Dirección Corporativa de Salud de la Estadal Petrolera donde se evidencia la ineficaz e ineficiente Gestión de dicha Dirección, carente del Compromiso con el Derecho de los trabajadores (as), jubilados a recibir oportunamente un servicio médico de calidad, violando así el artículo 83 de la CRBV.

Los ciudadanos tienen derecho a la Salud y es deber del Estado garantizarlo, además de promover políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y acceso a los servicios.

El sindicato señala que durante esta gestión desaparecen servicios como la Unidad de Quemados, una de las mejores y mejor dotadas de América Latina, se empiezan a solicitar a los pacientes insumos médicos que van desde micro goteros, sondas, catéteres, analgésicos, antibióticos , exámenes especiales por carecer el Hospital de reactivos en sus laboratorios, estudios especializados y hasta el Gel para realizar un ecosonograma tenían que suministrar los trabajadores, trabajadoras y Jubilados para acceder al servicio médico de lo contrario esperar un milagro y la agudización del cuadro clínico eran las expectativas de los pacientes y sus familiares.

Así mismo los movimientos de trabajadores que apoyan esta lucha recalcaron que durante la Pandemia Covid 19 era costumbre de dicha gestión pelotear los casos sospechosos a otros Hospitales incluso en ocasiones se daba la orden al servicio de Epidemiología atender debajo de un árbol a pacientes sospechosos de Covid para que no le contaminaran su Hospital. "No solo se le debe el deceso de muchos trabajadores y Jubilados y Familiares por desatender los casos Covid 19 también murieron muchos trabajadores y trabajadoras por patologías no Covid que se complicaban por falta de medicamentos e insumos".

La presión de los Sindicatos del Hospital Coromoto y otros movimientos de bases logra que se aparte de su cargo a la Directora, pero sigue en la Dirección de Salud de PDVSA Occidente, lo cual aún le permite manejar Recursos y mantener poder en cuanto a salud de los Trabajadores Petroleros y Jubilados.

Los Trabajadores del Hospital Coromoto y sus Sindicatos insisten que nada ha cambiado que todo sigue igual en el Hospital, como si la antigua directora aún estuviese en la Dirección del Hospital y de hecho sigue estando, pues dejó gestado un Modelo de Gestión que caracterizó al hospital Coromoto más como clínica privada que como Hospital público para los trabajadores(as), y demás beneficiarios, nada ha cambiado aún envían a los pacientes a comprar los insumos, aún no funcionan los servicios que bajo su gestión desaparecieron y aún se sigue solicitando hasta las pruebas rápidas para el Covid 19.

Todo ha sido un juego de mover fichas donde los Trabajadores Petroleros llevan las de perder el Derecho a la Salud y, por lo tanto, el Derecho que tienen a participar en la planificación y control de los planes de salud, dijo la Coordinadora de Trabajadores CAIT.

Finalmente los Trabajadores(as) Petroleros, Jubilados solicitan que se reactive Sicoprosa y Ami para darle respuesta a las necesidades en cuanto a salud y se recuperen todas las clínicas y Hospital Coromoto bajo la inspección de los trabajadores, se conforme un comité multidisciplinario para diseñar las estrategias de Recuperación e inversión en materia de salud de PDVSA en el ámbito de los 18 Estados Petroleros.