Diputado Diosdado Cabello aseguró que una Ley para ONGs “acabará con la anarquía y el desorden”

Diosdado Cabello defendió el proyecto de Ley de Fiscalización, Actualización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hacen vida en el país.



Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado a la Asamblea Nacional, desestimó las acusaciones que contra esta Ley se cernió tras ser presentada y aprobada en primera discusión de la plenaria de la Asamblea Nacional.



«Hicieron un escándalo por la presentación de anteproyecto de ley que se realizó el pasado lunes ante la Asamblea Nacional sobre esta materia, pero ¿quiénes armaron un escándalo? Pues quienes saben que las ONG han sido utilizadas por parte de EEUU como un mecanismo de financiamiento de actividades para la subversión, desestabilización, persecución contra los Gobiernos que no les son afines», afirmó.



«Las ONG son toda una estructura de conspiración contra quienes no son afines al Gobierno de EEUU y del imperialismo en general», enfatizó por lo que consideró que la aplicación de una legislación que permita la regulación de estas organizaciones “no puede esperar más”.



Haciendo referencia a algunas organizaciones que se revisten de esta figura, sostuvo que algunas desarrollan actividades políticas que recordó no son parte de las funciones que poseen las ONG en el mundo.



“Las ONG son iniciativas sociales con fines humanitarios, no eso que hacen aquí. Provea no es una ONG es una organización política al igual que Súmate. Ahora, ¿quién los financia? Eso es lo que queremos saber y no es porque nosotros queramos sino porque así lo exige la constitución”, explicó.



Pidió a las ONG “que verdaderamente cumplen las funciones humanitarias” no caer en lo que calificó como una “campaña dirigida a desinformar”.



“Aquí no vamos a eliminar a las ONG, no, nosotros lo que vamos es regular que todas cumplan con la verdadera función que tienen y a los que andan por ahí chillando se los digo; se acabó la anarquía y el desorden”, sentenció.



Rosales y Capriles en competencia



Cabello también reiteró su afirmación en torno a que no habrá elecciones primarias en el seno de la oposición para definir un candidato opositor de cara a las elecciones presidenciales a realizarse en 2024.



«Quedan dos para el consenso, olvídense de primarias. Pueden hacer una simulación, pero al final los gringos llaman. Quedan dos y voy a decir los nombres: quedan Chatarrita (Henrique Capriles Radonski) y (Manuel) Rosales, son los que quedan a esta hora», aseveró.



Afirmó que María Corina Machado ha sido descartada bajo el alegato interno entre opositores de que “tiene problemas”.



