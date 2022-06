Cáritas Venezuela: 7 de cada 10 niños menores de 5 años están desnutridos

Referencial Credito: Web

10-06-22.-A partir de los hallazgos de su Monitoreo Centinela de la Desnutrición Infantil 2021, Cáritas Venezuela alertó sobre los niveles de desnutrición aguda y de retraso del crecimiento en niños y niñas, con mayor énfasis en menores de 6 meses en Venezuela.



Según su boletín, para noviembre de 2021, el 23 % de los niños menores de 6 meses evaluados tenía desnutrición aguda, una prevalencia que prácticamente duplica los niveles de las otras edades.



“Analizando la desnutrición aguda global en el período cuyos efectos pueden ser más graves e irreversibles (primeros 2 años), registramos que casi el 40 % de los niños a esta edad tienen desnutrición aguda moderada o severa”, precisó la organización.



Frente a ello, el doctor Huníades Urbina, Secretario General de la Academia Nacional de la Medicina y ex presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, resaltó desde Radio Fe y Alegría Noticias, que no existen cifras oficiales sobre la desnutrición infantil, y solo se manejan las de Cáritas Venezuela.



Resaltó que esta información extraoficial es verdadera ya que es una institución seria de la Iglesia católica y que recibe apoyo de la UNICEF y la OPS.



“En este caso se habla que el 14 % de la población infantil tiene desnutrición severa y aguda global y un 20% en riesgo de algún tipo de desnutrición a tomar. Sumando esto, tenemos un 34% de desnutrición en el 2021”, señaló.



Asimismo, manifestó que en este mismo informe de desnutrición infantil se habla que existe un 73% de desnutrición en menores de 5 años durante la pandemia.



Alimentación no balanceada



En lo que respecta al tipo de alimentación, Urbina indicó, citando el informe de Cáritas, que los niños están teniendo una alimentación desbalanceada, ya que en promedio el 60% de las familias reportan que no están consumiendo productos cárnicos.



“Incluso, muchos adultos dejan de comer la ración de proteínas para podérsela dar a los niños. La madres están acostando a los niños temprano porque durmiendo no siente hambre y no piden comida, por ejemplo”, expresó.



Explicó que eso significa que los niños pueden estar pasando más de 15 horas en ayunas y así van a la escuela, teniendo como consecuencia falta de concentración.



“Todo eso afecta su forma de desenvolverse. Un niño sobre todo en los primeros 1000 días de vida que van desde la concepción hasta los 2 años y medio da cuenta de que por supuesto no están ganando peso y sobre todo el cerebro no crece”, precisó Urbina.



De igual forma resaltó, que Venezuela está teniendo una generación que ha perdido peso, talla y por supuesto no van a desarrollar sus capacidades cognitivas al 100%.

