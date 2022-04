(VIDEO) Fiscal Saab: “Yo defiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer”, según lo establece la Constitución

01-04-22.-El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró durante el programa 'Par de Calvos', que conducen Vladimir Villegas y Pedro Carvajalinoque defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer.“La Constitución que yo firmé y que aprobamos establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es lo que yo defiendo”, aseguró al ser consultado sobre si apoya o no el matrimonio igualitario.Saab enfatizó que está “de acuerdo, según lo que establece la Constitución, en el matrimonio entre un hombre y una mujer”, afirmando que ese es “el espíritu del constituyente”.Si bien el artículo 77 de la Constitución establece que “se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer”, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sentenciado que “no es posible, dentro del marco constitucional venezolano, la discriminación individual en razón de la orientación sexual de la persona”.Por su parte, el colectivo 'AC Venezuela Igualitaria' rechazó las afirmaciones al Fiscal General y lo acusó de oponerse al Matrimonio Igualitario y recurrir al "desgastado" argumento de que “la CRBV dice que…” "como si no fuera cuestionable y modificable en cuanto se aparta de garantizar un real acceso a la justicia y/o violara derechos humanos", expresaron en su cuenta de Twitter.Cabe mencionar que sobre este tema, los magistrados del TSJ han dejado jurisprudencia sobre la no discriminación por orientación sexual y el mandato de la Asamblea Nacional de legislar sobre el tema para dar garantías fuera del matrimonio o las uniones de hecho. Otra decisión del máximo tribunal de 2016 reconoció la protección de los hogares homoparentales en un caso de una pareja de mujeres, con un hijo concebido a través de fertilización asistida.El artículo 44 del Código Civil que establece que las uniones son únicamente entre hombre y mujer es la principal barrera. Desde 2015, las organizaciones de derechos humanos piden declarar su nulidad, sin tener aún una respuesta del máximo tribunal de la República.*Con información de la Web y Twitter