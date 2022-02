Comunidad LGBTIQ+ de Lara exige reforma del Código Civil para legalización del matrimonio igualitario

7 de Febrero - Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer) del estado Lara se concentraron este lunes en la Plaza la Justicia de Barquisimeto, capital larense, a favor de la legalización del matrimonio igualitario.



Solicitaron ante la sede del Poder Judicial respuesta sobre la demanda introducida hace siete años, para que sea anulado el artículo 44 del Código Civil, que no permite legalizar el matrimonio civil igualitario, informó Michelle Acevedo, coordinadora en Lara de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria.



Recordó que el artículo 44 del Código Civil venezolano establece que "el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes".



Recordó que en el ámbito nacional se realizan actividades a favor del reconocimiento de la comunidad LGBTIQ+ "ya que desde hace ocho años se introdujo el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario en la Asamblea Nacional".



Señaló que fue aprobada en primera discusión "pero posteriormente fue engavetada, por lo que decidimos en el 2014 realizar una demanda al Tribunal Supremo de Justicia para volver a escribir el artículo 44 del Código Civil, que nos prohíbe el matrimonio civil igualitario".



Explicó que para poder aprobar la ley se necesita la modificación del referido artículo. Refirió que la semana pasada se produjo una concentración en Caracas a favor de la demanda. Este lunes se llevó a cabo en Barquisimeto.



"Estamos pidiendo que se modifique el artículo 44 del Código Civil, en el que no se prohíba que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio", señaló Acevedo. Dijo que se seguirán movilizando en Barquisimeto y en todo el país a favor del matrimonio civil igualitario.