Senamecf Educa ha impartido más 31 charlas preventivas en el país

1 de febrero de 2022.-El programa "Senamecf Educa" lleva más de 31 charlas desde su primera proyección, y esta semana tiene una agenda de programada de 24 presentaciones, como parte de las políticas en materia de prevención que impulsa el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, aseguró este lunes la directora general de la institución forenses, C/G Lissett Moreno, informó Prensa MPPRIJP.

La información la dio a conocer durante el programa de radio "Seguridad en Acción", transmitido vía streaming por la página web: www.mpprijp.gob.ve y a través de Radio Miraflores, donde recordó que "Senamecf Educa" es un programa que va dirigido a niños, adolescentes y a la comunidad en general, para garantizar y promover la justicia social, la paz y la buena convivencia en el territorio nacional.

La Doctora Moreno refirió que este proyecto educativo-formativo tenía aproximadamente dos años construyéndose, "el 17 de enero fue la primera proyección nacional que se realizó en todos los estados del país, acción que tuvo muy buena aceptación, estaba diseñado inicialmente para hacer una charla cada 15 días, y ahora se estima realizar dos por día". En algunos estados están solicitando las charlas los fines de semanas.

Las personas interesadas en gestionar estas asesorías, pueden hacerlo a través de las redes sociales de la institución @senamecf.mijp o pueden escribir al correo electrónico al Senamecfeduca@gmail.com, para coordinar los encuentros. También el requerimiento lo pueden realizar a través de las 71 sedes del Senamecf desplegadas en el territorio nacional.

Al ser consultada sobre los diferentes tópicos del programa educativo la Comisario General enumeró: "Eres niña para ser madre (que trata el tema del embarazo a temprana edad); Daño de las drogas en mi cuerpo (abarca el efecto de las drogas en el cuerpo humano); El maltrato, no es amor (violencia de género); Yo soy el futuro, no me lastimes (maltrato infantil); ¿Qué hacer cuando un familiar fallece? (ruta del cadáver); y Mi cuerpo es mío, por eso lo protejo (prevención y abuso sexual infantil).

Destacó que los diferentes temas que incluye el programa "Senamecf Educa" "tienen una duración máxima 40 minutos, donde de manera didáctica llevamos la información de los diferentes tópicos".

Este programa da cumplimiento a las políticas públicas, establecidas en la Gran Misión Cuadrantes de Paz, en su vértice N° 1 que se refiere a "La Prevención Integral para la Vida y la Paz", con el objetivo de abordar a la población: niñas, niños y adolescentes, para debatir temas relevantes que permitan prevenir o minimizar hechos que coloquen en riesgo su integridad.

¿Qué hacer cuando un familiar fallece?

La Directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, detalló "en caso que sea, una causa de muerte natural o por la Covid-19, deben acudir a las instalaciones del Senamecf, se hace el certificado de defunción y se efectúan los trámites para el retiro del cuerpo. Luego se procede a resguardar el cadáver".

Moreno enfatizó "si se trata de una muerte violenta deben acudir al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y este organismo hace la evaluación del suceso y finalmente llevan el cuerpo a la morgue o el Senamecf procede a buscarlo".

La Comisario General ratificó que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, tiene un contingente de 400 profesionales en todo el país, en las áreas de medicina forense, psicología, psiquiatría, trabajo social y atención al ciudadano, para atender las diferentes áreas especializadas.