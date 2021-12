Despiden al diputado y escritor Earle Herrera con honores y expresiones de cariño

Credito: Prensa AN.

21.12.21 - Este martes, diputados a la Asamblea Nacional (AN), autoridades del Gobierno Nacional, familiares y amigos del escritor y periodista Earle Herrera le dieron el último adiós a sus restos mortales, con honores póstumos en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, Caracas.



En un sentido homenaje que comenzó con un eucaristía por el descanso eterno del también diputado de la Asamblea Nacional, varias fueron las expresiones de amor y tristeza por la partida física de Earle Herrera.



«Este hombre supo vivir, en memoria de Earle tenemos que seguir luchando. Este hombre se sembró en el pueblo de una manera alegre sencilla», expresó el padre Omar González.



Asimismo, la diputada a la AN Victoria Mata definió a Earle Herrera como una «persona extraordinaria; nos permitió y permitirá reír. Fue un orgullo haber caminado, haber conocido a Earle» dijo.



En la ceremonia, el diputado Pedro Carreño entregó a los familiares de Herrera la bandera que reposó sobre el féretro del diputado en el homenaje en Capilla Ardiente que se le rindió en el salón Elíptico desde este lunes.



Los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela también rindieron honores durante el desplazamiento fuera del recinto del féretro de quien fue tres veces Premio Nacional de Periodismo.



Tras conocerse el domingo la triste noticia de la partida física de Herrera, sus restos se mantuvieron en capilla ardiente desde el lunes hasta este martes para rendir homenaje a uno de los mejores escritores venezolanos y profesor de varias generaciones de periodistas.



Este domingo falleció el periodista y diputado Earle Herrera. Nació en El Tigrito, estado Anzoátegui el 23 de abril de 1949. Fue periodista y político; diputado a la Asamblea Nacional (AN) en varios periodos y miembro a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 y la 1999.



Fue un destacado escritor y revolucionario que desde el humor y las letras contribuyó con la Revolución Bolivariana. Además, fue profesor universitario y una referencia de la investigación periodística en Venezuela.