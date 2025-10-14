Maduro: "Dejaron solo al representante de EEUU en la ONU"

El presidente de la república Nicolás Maduro, dijo este lunes en su programa Con Maduro +, que la defensa de Venezuela fue casi unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que nuestro país solicitara ante ese ente una sesión especial para denunciar la amenaza de Estados Unidos contra nuestro país en el mar Caribe.

"Nuestra diplomacia hizo un gran esfuerzo para mostrar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la verdad de Venezuela. Nuestro representante, desmontó toda la falsa narrativa que se ha tratado de imponer contra Venezuela", dijo al referiste al Dr. Samuel Moncada, representante permanente de nuestro país en la ONU.

El jefe de Estado destacó que todas las intervenciones mostraron solidaridad con Venezuela durante la sesión, por lo que la postura estadounidense no sólo quedó bajo sospecha, sino que quedó aislada. "Por una parte, condenaron las acciones militares; otros, aliados de los Estados Unidos, no se sumaron al relato del embajador norteamericano, es decir, quedó solo", dijo.

El mandatario nacional concluyó que esta reunión es un paso importante para proteger a Venezuela diplomáticamente, amparada en los instrumentos del derecho internacional y la Carta de la ONU.

Aprovechó la ocasión para agradecer a los representantes de Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, por su postura firme en defensa del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela.