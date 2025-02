Estos son los nombres de los 53 venezolanos que Trump envió a Guantánamo

The New York Times obtuvo una lista de 53 hombres que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha enviado desde un centro de detención de migrantes de Texas a un edificio penitenciario de la base militar de la bahía de Guantánamo, Cuba.



El gobierno estadounidense no ha revelado los nombres de los migrantes, pero los ha descrito como ciudadanos venezolanos sobre los que pesa una orden definitiva de expulsión del país. Al no revelar las identidades, el gobierno ha impedido que sus familiares sepan dónde están recluidos y ha hecho más difíciles los esfuerzos de los abogados que quieren impugnar su detención, dice NYT.



El Times ha encontrado 50 de los migrantes de lista de 53 en el Sistema de Localización de Detenidos en Línea del servicio de migración estadounidense, que permite al público buscar personas por su nombre.



Esta es la lista:

Acosta Carreno, Yonniel Daniel

Alviares Armas, Jhonatan Alejandro

Azocar-Moreno, Alexandro

Bastidas Paz, Jhoan

Bellorin-Cardiel, Javier Alejandro

Bermúdez Gámez, José

Briceño-Rojas, Adrián José

Cardozo Oliveros, Carlos

Castillo Rivera, Luis Alberto

Ceballos-Jiménez, Kleiber Eduardo

Chirino Torres, Jonathan

Chirinos Rodríguez, Edixon Leonel

Duarte-Marín, Allinzon

Duran-Arape, Mayfreed

Escalona Hernández, Jefferson *

Esteira Medina, Misael Jose

Gómez Lugo, Tilso Ramon

Guerrero Mejías, Bryan Sleydher

Guevara-Varguillas, Sergio Gabriel

Guilarte, Oswal Yonaiker

Liendo-Liendo, Endry Jose

Lindado Mazo, Ricardo Jose

Márquez Sánchez, Jesús David

Medina Andrade, José Gregario

Méndez Canas, Freddy Javier

Méndez Ramos, Jesús Enrique

Montes Fernández, Franyer

Mundaray-Salazar, Argelis José

Orelanna, Deiby José *

Oviedo-Hurtado, Brayan Alberto

Palma-Osorio, Carlos David

Paredes Salazar, José Alejandro

Prado Pirona, Jesús

Purroy Roldan, Yoiner José

Quintero Quintero, Yohanderson

Ríos Salas, Luis Alberto

Rivas-Rivas, Lorwis José

Rivero Pinero, Brayan

Rodríguez Diaz, Kevin

Rodríguez Fermín, Rafael

Rojas Pena, Junior

Sánchez Vásquez, Junior

Sandovalascanio, Anthony Yosmar

Santana-Jara, Andrés

Simancas Rodríguez, José

Sulbarán D’Avila, Erick Johan

Tiberio-Pacheco, Julio

Uvieda Machado, Alexis

Uzcátegui Uzcátegui, Diuvar *

Velázquez Peñaloza, Julio José

Villasana Villegas, Douglas Jesús

Wullians Oropeza, Daimer

Yanes-González, Ali José



Familiares de migrantes venezolanos demandan a Trump



Un grupo de organizaciones humanitarias, que representan a familiares de tres migrantes venezolanos enviados a la base naval de Guantánamo, en Cuba, presentaron una demanda contra el Gobierno de Donald Trump.



Afirman que estos connacionales están incomunicados, por los que le urge que se garantice el acceso a información sobre las condiciones de detención y el debido proceso para los afectados, según reseñó EFE.



La demanda, que incluye a la hermana de uno de los detenidos, fue interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y el Centro para los Derechos Constitucionales, entre otros grupos, informaron este miércoles las organizaciones.



La querella menciona a Eucaris Carolina Gómez Lugo, quien se enteró de la detención de su hermano tras ver una fotografía publicada por el Gobierno estadounidense.



“Al enviar inmigrantes a una isla remota, aislándolos de abogados y familiares, el gobierno está demostrando su desprecio por el Estado de derecho”, afirmó Lee Gelernt, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.



En tal sentido, advierten que esta práctica podría sentar un precedente peligroso al permitir que el Gobierno aísle a personas en instalaciones remotas sin garantías legales.