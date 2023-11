El Sistema gana el Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Clásica

El Sistema tiene otra buena noticia para Venezuela: ha ganado el Premio Grammy Latino 2023 a Mejor Álbum de Música Clásica por el disco Four Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus, compuesto por el flautista venezolano Huáscar Barradas, grabado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Coral Nacional Simón Bolívar, mediante la plataforma de El Sistema, bajo la batuta del maestro Ollantay Velásquez, director asistente de la Orquesta Sinfónica de Miami. Reseña una nota de prensa de El Sistema.

“Una vez más El Sistema demuestra que la música deja de ser un entretenimiento y se convierte en una herramienta de transformación social para todos. Seguimos haciendo historia, no solo en Venezuela sino en el mundo entero. El Sistema sigue haciendo música para todos”, manifestó desde China, Eduardo Méndez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, en el marco de la gira de la OSSBV por el gigante asiático.

Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó su alegría y orgullo a la vez que felicitó a Ollantay Velásquez, Huascar Barradas, María Cárdenas, Eugenio Carreño, Eduardo Martínez Planas, la Orquesta Sinfónica y a la Coral Nacional Simón Bolívar, por el premio obtenido. “Que orgullo ver a las y los músicos del país dejando por lo alto nuestro tricolor nacional a través del arte”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de la red social X.

Producido por Eugenio Carreño, director de gestión orquestal y coral de El Sistema, la violista María Beatriz Cárdenas y Eduardo Martínez Planas, el álbum fue grabado en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en el año 2022, y requirió la participación de más de 200 personas.

Four Elements Immersive Symphony for Orchestra and Chorus es una obra monumental que explora los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En ella, la música crea una experiencia sonora envolvente, que permite al oyente sumergirse en la obra. Cada movimiento de la sinfonía cuenta una historia que el oyente puede vivir y experimentar dentro de sí mismo.

“Quiero darle las gracias y felicitar a El Sistema, que por más de 48 años ha estado regalándonos, a todos nosotros que tocamos desde muy niños, una flauta, una trompeta, una viola… en vez de un arma, para que sea a través de la música que transformemos al mundo”, dijo emocionado Huáscar Barradas al recibir la estatuilla.

La ingeniería de grabación, mezcla y mastering, estuvo a cargo de Angemyr Lezama, y Eduardo Martínez, de DB Mix Estudios, quienes fueron los encargados de llevarlo a Dolby Atmos (tecnología de sonido envolvente).

Una vez más es reconocido el trabajo y el talento que edifica El Sistema, institución del Estado venezolano, cuyo órgano rector es la Fundación Musical Simón Bolívar, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.