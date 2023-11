(VIDEO) La cantante Adele sorprende a sus fans al mostrar la bandera de Venezuela durante concierto en Las Vegas

La cantante británica Adele emocionó a sus fans al lucir una bandera de Venezuela en su brazo izquierdo, durante su concierto en Las Vegas.

La artista, que se encuentra en la recta final de su exitosa gira por Estados Unidos, sorprendió al público al aparecer en el escenario con el tricolor nacional.

A través de las redes sociales, se viralizó un video en el que se ve a la artista llegar al auditorio mientras el público la recibe con grandes aplausos y ella lleva el tricolor nacional en su brazo izquierdo.

Durante la presentación Adele no mencionó nada sobre Venezuela durante el concierto. Aunque, en una entrevista posterior expresó su admiración por el país y su gente, asegurando que le gustaría visitarlo algún día.

No es la primera vez que la cantante muestra su apoyo a diferentes países. En varias ocasiones, ha lucido la bandera de Colombia, Chile, República Dominicana, entre otras.

