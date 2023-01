(VIDEOS) Costa Rica restablecerá relaciones consulares con gobierno de Maduro, tras desaparición de Guaidó

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica dará inicio al proceso para normalizar la relación consular con la República Bolivariana de Venezuela, confirmó este miércoles el canciller de la nación centroamericana, Arnoldo André.



En conferencia de prensa, este miércoles el ejecutivo de Costa Rica anunció que inicia conversaciones para restablecer relaciones consulares con el gobierno de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro.



El anuncio sobre este particular lo hizo el canciller de la nación centroamericana, Rodolfo André Tinoco, en una rueda de prensa que se celebró este 25 de enero en San José, junto al mandatario Rodrigo Chaves, y que se extendió durante una hora y media.



«Una vez desaparecido, cancelado o eliminado el gobierno de Juan Guaidó, el único que queda es el gobierno de Caracas, con el que vamos a regularizar las relaciones consulares para que esos venezolanos acá tengan quién les organice sus necesidades consulares. Y a su vez los costarricenses en Caracas tengan atención consular posiblemente a través de un tercer país», expresó el ministro Rodolfo André Tinoco.



«En las relaciones diplomáticas hay países amigos que nos pueden brindar esa ayuda y así evitamos gastos presupuestarios innecesarios», sumó el jefe de la diplomacia costarricense.



Tinoco declaró antes que en el país hay unos 25.000 venezolanos con «expediente abierto en migración y extranjería», y unos 94.000 con solicitud. «No todos están en el país, algunos se han ido, y requieren asistencia consular», añadió. Es así el Ejecutivo valora necesario el restablecimiento de las relaciones consulares para garantizar los derechos de esta población migrante.





No obstante, de seguido, el presidente Chaves enfatizó que «la posición diplomática de Costa Rica con Venezuela no está cambiando». «Lo que queremos es por temas de derechos humanos, de bienestar de las personas, de poder tener acceso a servicios, identificación, etc., restablecer relaciones consulares», expresó a los medios presentes.Lo cierto es que su gabinete se entenderá con el Maduro, que incluso sostuvo el año pasado varias reuniones con delegaciones de la administración Biden en Palacio de Miraflores.Además, la representante de Guaidó en Costa Rica, María Farías, dimitió ante la Cancillería de ese país, también a fines de 2022.

El 2022 culminó para la oposición con la disolución del llamado «interinato» del dirigente Juan Guaidó. La propia derecha decidió el 30 de diciembre poner término a este experimento anticonstitucional que surgió con el objetivo de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. El expresidente Carlos Alvarado decidió apoyar esta estrategia que tuvo el consentimiento del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump.