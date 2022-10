(VIDEOS) Hasta un hermano de Uribe Vélez se benefició de rapiña en Monómeros

Tras el desfalco de Monómeros, empresa petroquímica venezolana con sede en Colombia, impulsado por dirigentes de la ultraderecha nacional y el ex presidente de Colombia, Iván Duque, siguen saliendo a la luz nuevas cabecillas de tramas de corrupción que provocaron el quiebre de la compañía productora de fertilizantes.



Camilo Uribe, el hermano del ex presidente del vecino país, Álvaro Uribe, también figura entre uno de los gestores del desfalco. Uribe recibió contratos multimillonarios sin soportes a través de una empresa que presta servicios de asesoría financiera llamada "Dorr Asset Management" (Gestión de activos Dorr), con sede en las islas Caiman, territorio británico, de la cual el hermano menor del ex jefe de Estado, es socio y director.



El artículo "Monómeros y el Uribato", de la periodista colombiana María Jimena Duzán, señala que los pagos, clandestinos a cabecillas del desfalco, ascienden a más de 170.000 dólares y les fueron entregados a Camilo Uribe y a sus socios sin ningún soporte, sin cumplir filtros de control y en medio del silencio cómplice del Centro Democrático, del gobierno de Iván Duque y de la Fiscalía.



La investigación revela que los pagos multimillonarios a Camilo Uribe se aprobaron sin pasar por los filtros de los comités respectivos. La orden de pago se dio contraviniendo todos los controles que exige el reglamento interno y no se les exigió a los proveedores presentar una propuesta comercial que dijera cuál era el objeto y el alcance del servicio contratado.



No hubo pólizas de garantías para los anticipos que se dieron y tampoco se obtuvo el registro de constitución y el registro comercial de Dorr Asset Management, indispensables para establecer la legalidad de la empresa con la que se está contratando. Además, no hubo contrato, como lo estipula el reglamento de la compañía, según el cual los pagos por servicios mayores de 100.000 dólares deben hacerse por contrato. Es decir, que "esos pagos se hicieron por debajo de la mesa", precisa la investigación.



Los hallazgos fueron hechos en una auditoría entregada en abril de este año y que fue pedida por la junta directiva saliente de la empresa petroquímica.



Duzán explica que durante el proceso de evaluación de las acciones de la junta administrativa de la empresa, fueron auditados cinco contratos que sumaban la cantidad de 2.000 millones de pesos solo uno cumplió con los requisitos para el procesamiento del mismo y se develó que William Otero, ex gerente financiero de Monómeros y hombre de confianza de Duque en la empresa, fue el promotor de contratos ilegales.



La fecha de los pagos coincidió con la visita que hizo a Colombia el dirigente opositor y prófugo de la justicia, Leopoldo López, en diciembre de 2020, para reunirse con el ex mandatario Uribe en su finca.



Días atrás, Rodrigo Ramírez, integrante de la nueva junta directiva de Monómeros, declaró sobre estas irregularidades al medio Semanario Voz: "se trata de una auditoría que se le hace a la empresa. Se revisan cinco contratos que están por el monto de 2.000 millones de pesos. El hermano de Uribe recibió unos pagos por 170.000 dólares, pero estos contratos nunca se ejecutaron. Es decir, Camilo Uribe recibió giros incluso sin haberse firmado algo oficial por el gerente general de Monómeros. Nunca hubo un vínculo formal con la empresa, sin embargo, el área de finanzas que estaba en cabeza del señor William Otero, hizo los desembolsos. Es algo que se debe investigar a fondo".



Manifestó que la oposición venezolana "mientras tuvo el control de Monómeros se guió por intereses económicos y políticos particulares. En todo este escándalo quien finalmente perdió fue el país, la empresa y sus trabajadores. Será la justicia quien esclarezca todo este episodio de corrupción".



Órdenes de captura



Con el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, el gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó la devolución del control de la empresa al Ejecutivo nacional. En ese sentido, el ministro para el Petróleo, Tareck El Aissami, informó que luego de las labores de investigación de los implicados en el robo a Monómeros, hay 23 órdenes de captura internacional contra un grupo de venezolanos por los delitos de usurpación de funciones, concierto para delinquir y legitimación de capitales.



El funcionario dejó claro que el robo contra Monómeros fue planificado por una "trilogía del mal" integrada por Duque y los dirigentes opositores Leopoldo López y Juan Guaidó.



El titular de la cartera petrolera lamentó que la empresa petroquímica estaba al 100% de su capacidad productiva antes de que la directiva ilegal asumiera el control de la misma.



El Gobierno venezolano designó a una nueva junta directiva de la empresa colombo-venezolana para dar continuidad a la producción de fertilizantes.



"Monómeros es viable por su relación con Pequiven. Colombia tiene la planta, la ubicación geográfica, los trabajadores, el conocimiento productivo y el mercado. Además, tiene la apertura económica con otros países. ¿Qué tiene Venezuela? Pues lo más importante, la posibilidad de dar materias primas, como la urea, con un precio inferior en el mercado internacional. La relación con Pequiven, como casa matriz, se vuelve fundamental en ese sentido", dijo Ramírez.



En 2019, la Asamblea Nacional en desacato aprobó un acuerdo para designar una junta directiva ad hoc, impuesta por el ex diputado Juan Guaidó, respaldado por los entonces gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Tal decisión provocó la pérdida de millones de dólares al Estado venezolano, que a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró la nulidad de tal nombramiento, el gobierno de Duque respaldó la iniciativa de la oposición venezolana, violando el derecho internacional.



Recuperar la producción



Recuperar los niveles de producción de Monómeros es el objetivo de los trabajadores venezolanos y colombianos de la empresa.



Tras la decisión del Gobierno neogranadino de devolver el control de la empresa a Venezuela, el presidente de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) -dueña del 100% de Monómeros- Pedro Tellechea, aseguró que van a recuperar la capacidad instalada para impulsar el sistema agrario de ambos países.



El mes pasado, trabajadores de la empresa presentaron un informe tras el análisis del estado de la petroquímica, en el cual se indicó que la producción retrocedió dos años durante el manejo de la directiva ilegal.



Monómeros cubre 40% de fertilizantes que van hacia la producción de los campos colombianos. Venezuela envió 8.000 toneladas de urea a la filial para comenzar con las operaciones de la empresa.

Noticias Relacionada