Más de 5 mil sidoristas desincorporados exigen reintegro a sus puestos de trabajo

01-02-25.-Un nutrido grupo de trabajadores sidoristas, quienes fueron desincorporados de sus operaciones en la planta durante la pandemia, sostuvieron una asamblea en la Plaza Monumento CVG en Puerto Ordaz, para elevar su voz y exigir a la corporación que cumpla con la instrucción presidencial de reincorporarlos a sus puestos laborales, reseñó el `portal El Correo del Caroní.



Reynaldo Calvo, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco, con 25 años de servicio en planta señaló que en marzo cumplirán 5 años desde que fueron desactivados por la cuarentena obligatoria producto de la pandemia, y aún no los han reincorporado a las operaciones de la planta.



“Hacemos un llamado a las autoridades de la CVG exigiéndole una vez más el reintegro a nuestros puestos de trabajo, a los técnicos profesionales calificados que están por fuera, es inaceptable”, condenó.



Edgar Ennis, sidorista desincorporado, explicó que son más de 5.500 sidoristas en su misma condición desde hace 4 años y 10 meses, cuando los “mandaron” a sus casas con la promesa de respetar y garantizar sus derechos laborales.



Sin embargo, expresó que ha ocurrido todo lo contrario, terminó la pandemia y no han vuelto al área productiva, en consecuencia, la medida también afecta al núcleo familiar, conformado por un universo aproximado de 40 mil personas, quienes vienen sufriendo calamidades de la disposición.



“Con la condición de desincorporado o no requerido, el trabajador percibe solamente 25% del salario en comparación con el trabajador activo. En esa situación es imposible que podamos cubrir las necesidades del núcleo familiar como alimentación, vestidos y medicación”, reiteró.



Recordó que en campaña electoral para los comicios del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro visitó las instalaciones de Sidor, donde tuvo conocimiento de la situación de estos trabajadores, y ordenó a las autoridades que presiden la tutelada de CVG, y a la propia Corporación que iniciaran el proceso de reintegro de los trabajadores a sus puestos de trabajo, mandato que hasta la fecha no se ha cumplido.



Ennis acotó que los no requeridos están pasando penurias y sufriendo por falta de atención médica, que en los casos más graves, ha resultado en la muerte del trabajador.



“No podemos hablar que en Venezuela se erige como establece nuestra Constitución, en un estado social de derecho y de justicia que preserva valores superiores en materia de los derechos sociales y humanos, cuando nos vulneran nuestro derecho laboral, ya de una vez por todas se le debe poner coto a esta situación, el presidente Maduro debe hacer valer su palabra”, señaló.



De igual manera reiteró la denuncia que han venido haciendo, acerca de que Sidor ha ingresado personal nuevo sin experiencia dejando de lado a sidoristas, lo que ha traído como consecuencia accidentes fatales en la siderúrgica.



Es por ello que aseguran que continuarán ejecutando acciones y movilizaciones pacíficas, en reclamo de sus derechos laborales.



Rolando Bolívar, trabajador con 14 años de experiencia, informó que organizadamente y de forma pacífica han estado tomando el portón 1 como medida de protesta hasta que su petición sea escuchada y solventada.



“Las autoridades nos dicen que el presidente Maduro manda en Miraflores y aquí mandan ellos, dejando en claro que no hay respeto alguno por la cadena de mando”, reveló Edgar Ennis.

