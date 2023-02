Denuncian que en la empresa Venprecar “están jugando con el cansancio y el hambre de la clase trabajadora”

Trabajadores de Venprecar Credito: Termómetro Nacional

02-02-23.-Trabajadores de Venprecar (Venezolana de Prerreducidos Caroní) en Guayana, permanecen sin recibir respuestas por parte de la gerencia de la empresa ni de las autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).



Denuncian las burlas de que son víctimas con políticas de engaños en mesas de diálogos y anuncian nuevas acciones en momentos en que los obreros de Sidor han vuelto a sus reclamos en las calles.



La falta de respuestas a los reclamos de los obreros por los salarios y derechos contractuales han llevado a declararse en asamblea permanente desde el 17 de enero. El 8 de enero habían realizado un paro de actividades laborales ante la sordera de las autoridades de la empresa, denunciando que desde el año pasado la empresa dejó de cancelar beneficios contractuales y hubo una minimización de los sueldos.



Luego de esa paralización de labores, los trabajadores de Venprecar pudieron reunirse con representantes de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes se comprometieron a darles una respuesta a sus reclamos en los días subsiguientes, pero nunca fueron atendidas sus demandas. Por lo que decidieron darle continuidad a las protestas en reclamo a sus derechos.



Pero luego de tres semanas de reuniones con representantes de la CVG, promesas de mesas de diálogo que no llegaban a ningún resultado, este 31 de enero los trabajadores denunciaron que les informaron que tales mesas de diálogo estaban suspendidas porque aún no tiene respuestas a los reclamos laborales que iniciaron a principios del mes de enero. Una burla completa.



“Están jugando con el cansancio de los trabajadores, con la necesidad y el hambre de la clase trabajadora”, manifestaron algunos trabajadores ante tanto ruleteos y engaños en las reuniones.



Los trabajadores de Venprecar están exigiendo el pago de un salario que cubra sus necesidades básicas, restitución de los bonos que se pagaron hasta febrero de 2022 como el de productividad por 50 dólares, guerra económica 70 dólares y sostenibilidad productiva de 140 dólares. Así como las restituciones de vacaciones de acuerdo a lo establecido hasta marzo de 2022 y el pago de las prestaciones sociales, sobretiempo y descansos, ayuda escolar y triaje para la atención de emergencia médica para el trabajador y sus familiares.



Los trabajadores también exigen el 100 % del pago de la inscripción escolar de sus hijos y el reembolso de gastos en cuanto a atención médica.



“Exigimos que nos devuelvan todas las actas convenios que nos quitaron en el 2018 cuando se firmó el memorándum 2792 aun cuando el sector briquetero no estuvo de acuerdo”, expresaron los trabajadores.



El ingreso de un empleado de Venprecar es de un dólar diario. “Le pedimos al gobierno central que revise la legalidad de las estructuras salariales y las fórmulas de cálculo de los conceptos que se pagan porque ni listines nos entregan y mensualmente hasta en bolívares ganamos menos y ni la empresa ni la CVG tienen repuesta para nosotros”, sostuvieron.



Los trabajadores denunciaron que el gerente de Recursos Humanos, Adrián Aray, presentó una adecuación del tabulador salarial con una “mejora” del 10% equivalente a Bs. 180 Bs mensuales para los trabajadores administrativo fijo de día y el 7 % a los trabajadores del turno rotativo que representan al mes Bs. 250. Con la “adecuación presentada”, los trabajadores afirmaron estar regresando al periodo de la esclavitud donde se trabajaba solo por la comida.



Los trabajadores exigen el cese del amedrentamiento contra quienes exigen se les reintegren los beneficios laborales y anuncian que planifican continuar con acciones de protesta hasta lograr una respuesta a sus reclamos.



En Guayana se vuelve a calentar con los reclamos de los trabajadores de las industrias básicas tal como fue a partir de los inicios de la segunda semana de enero, cuando los obreros sidoristas paralizaron sus labores y salieron a protestar durante cinco días continuos. Este inicio de febrero, nuevas acciones de los trabajadores de Sidor y de la región se anuncian reclamando por los salarios y derechos laborales.

