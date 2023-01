(VIDEO) Ciudad Guayana. Contundente demostración de fuerzas en el tercer día de la lucha de los trabajadores de Sidor

Tres días de protestas llevan ya los trabajadores sidoristas y este miércoles por la mañana se amplificó con la presencia de más trabajadores y la solidaridad de los obreros de otras empresas básicas.Fue una nueva acción contundente en la que mostraron fuerza ante la provocación por parte de la gerencia de la empresa y el gobernador del estado Bolívar de montar un acto paralelo. Lo que provocaron fue la masificación de la lucha y que la solidaridad se extendiera más allá de Ciudad Guayana.Desde el lunes a primera hora centenas de trabajadores de Sidor están en la calle y han pernoctado durante dos noches consecutivas en la avenida de los Trabajadores, arteria vial que enlaza Ciudad Bolívar con Puerto Ordaz, a la altura del portón IV de la empresa estatal. En la mañana de este miércoles, más de 1.000 trabajadores de Sidor se mantenían en la protesta. A la lucha laboral se han sumado en solidaridad trabajadores de las distintas empresas básicas, jubilados, sector salud y educativo. Todos con el mismo reclamo: salario igual a la canasta básica.El martes el gobierno quitó la electricidad de la zona de la protesta dejándolos en total oscuridad, y horas previas, funcionarios de la GNB y presuntos funcionarios del Ministerio Público, “visitaron” los hogares de los sindicalistas César Soto y Ángel Bolívar, con amenazas de detenerlos. Los trabajadores denuncian que mientras tienen dos noches haciendo vigilia han sido objeto de hostigamiento por parte de la dirección de la empresa y el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, que actúan en nombre de Maduro. Pero esto no los amedrenta, el descontento continúa y se extiende.Los trabajadores que están manifestando rechazaron un acuerdo económico ofrecido por la estatal para que levanten la protesta ofreciendo nuevos bonos. Pero el acuerdo fue rechazado pues están cansados que sus salarios sean bonificados y exigen retribuciones que tengan incidencia en sus quincenas, no bonificaciones y, además, exigen un salario al nivel de la canasta básica familiar. “Nosotros no estamos pidiendo bono, estamos pidiendo salarios. No queremos comida para ahorita y hambre para mañana. No aceptamos eso.”, destacó uno de los trabajadores.“Los trabajadores salen de sus casas a las 5:00 am y no saben a qué hora retornan, laboran en condiciones antilaborales, sin medidas de seguridad. Sin embargo, hacen todo el esfuerzo por llevar el sustento a sus familias. Tienen meses tratando de que les den respuestas positivas, pero el presidente de la empresa lo que hace es baipasearlos y no les soluciona nada”, denuncian los obreros sidoristas.En Sidor hay dos tipos de salarios: uno para los trabajadores activos y otro para los que están desincorporados desde la pandemia, que cobran alrededor de 30% de lo que cobran las personas que se continúan en sus puestos dentro de la empresa. Por lo que estas últimas son las personas más afectadas por la devaluación del bolívar.“Ya basta de tanta burla. En diciembre nos cayó una tremenda inflación y todo nuestro dinero se devaluó. Nuestra lucha es por lo que hemos peleado por años y que en su momento conseguimos: queremos un salario justo, pago de las vacaciones y prestaciones sociales y que nos devuelvan los beneficios del contrato colectivo”, también declaraba otro de los trabajadores.La contundente lucha de los trabajadores sidoristas por sus demandas y enfrentando la política de amendentramiento debe expresarse por el conjunto de la clase obrera de Guayana y de todo el país. Los trabajadores y las trabajadoras de las industrias básicas y demás hermanos de clase de la región pueden desplegar toda su potencial de fuerza y doblarle el brazo al gobierno. Por ello es fundamental apoyar con la mayor solidaridad activa estas nuevas protestas de los sidoristas, denunciar las amenazas, por el cumplimiento ya de sus demandas. El Gobierno de Maduro y la gerencia de Sidor sigue golpeando a los obreros con sus políticas de hambre y miseria.Así se expresaron voceros de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsan La Izquierda Diario, llamando "a la más amplia solidaridad con la lucha de los trabajadores de #Sidor. Por sus reivindicaciones salariales y contractuales. Por la incorporación ya de todos los desactivados. Basta de políticas hambreadoras del Gobierno de Maduro. No a las amenazas de represión y las provocaciones. El gobierno hostiga con el SEBIN a los dirigentes y monta un miserable acto patronal para enfrentar la justa lucha de los sidoristas ¡Repudiamos las acciones del gobierno! ¡Por el triunfo de la lucha en Sidor!".