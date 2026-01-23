(VIDEO) Trump: “Delcy Rodríguez ha demostrado un liderazgo muy fuerte”

23-01-26.-Durante una sesión de preguntas con la prensa a bordo del Air Force One, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elogió el desempeño de Delcy Rodríguez al frente del poder en Venezuela.El mandatario confirmó que la cooperación energética entre ambos países ya está rindiendo beneficios económicos directos para Washington y reconoció su gestión actual: “Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora, debo decir”, afirmó el mandatario.Trump afirmó que la relación con la administración actual en Caracas ha facilitado el movimiento de recursos energéticos a una escala no vista en años recientes.También apuntó que ya se han trasladado más de 50 millones de barriles de petróleo hacia Estados Unidos.El mandatario explicó que los ingresos se están dividiendo entre ambos países. “Nosotros recibiremos parte de eso, y se dividirá; nuestro país se enriquecerá, lo que significa que nuestros impuestos bajarán”, señaló.Trump vaticinó que, bajo este esquema de “toma justa” por parte de EE. UU., Venezuela podría convertirse en un país “muy rico” y lograr una recuperación económica sin precedentes.“Así que, con nosotros tomando una parte muy justa, Venezuela lo hará mucho mejor que nunca, será muy rica, y ha hecho un muy buen trabajo”, expresó.Trump reveló que mantiene contacto con otros sectores de la política venezolana. Confirmó que sostuvo una conversación telefónica con la líder y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en la jornada de hoy.“Hablé con María hoy y me gustó mucho”, comentó brevemente, aunque volvió a centrar su análisis en la efectividad operativa que ha demostrado el mando de Rodríguez para los intereses estadounidenses actuales.