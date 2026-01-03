Delcy Rodríguez exige a EEUU fe de vida del presidente Maduro

03-01-26.La vicepresidenta Ejecutiva de la república Delcy Rodríguez, estableció un contacto telefónico con el canal del Estado Venezolana de Televisión, en el cual denunció la agresión criminal de Estados Unidos contra el país y denunció desconocer del paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores.



En sus declaraciones, la alta funcionaria responsabilizó al gobierno estadounidense de la muerte de militares y civiles en los bombardeos perpetrados contra Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, durante la madrugada de este sábado.



«Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores», aseveró Rodríguez.



La vicepresidenta recordó la advertencia que había hecho el mandatario venezolano sobre el posible alcance de una agresión norteamericana «por la desesperación de la voracidad energética de los EEUU».



En tal sentido, Rodríguez recalcóo que «lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes».





