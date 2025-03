Maduro: "Por ahí sale el 'imbécil' de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana"..."a Venezuela no la amenaza nadie"

Credito: Composición Aporrea-web

28-03-25.-Tras las recientes amenazas de Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, afirmó este jueves durante un acto que a Venezuela "no la amenaza nadie", esto en respuesta de que el funcionario estadounidense advirtiera a Caracas que atacar militarmente a Guyana "sería un gran error".



"Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana; imbécil, a Venezuela no la amenaza nadie, porque esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de (Simón) Bolívar", señaló el mandatario nacional.



Maduro afirmó que Rubio "en su vida" ha visto una asamblea popular, "ha ido a un barrio, porque ellos son de la élite corrupta de Miami, muy corruptos que odian a Venezuela".



"Este pueblo si algo tiene que cuando lo amenazan, cuando lo golpean, se vuelve más rebelde, somos más rebeldes, somos más altivos, más luchadores y tenemos que cuidar a Venezuela, cuidar la paz de nuestra patria", añadió.



Este jueves, Rubio advirtió a Venezuela que si llegara a atacar Guyana o a ExxonMobil "sería un día muy malo".



"Tenemos una Armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana", dijo Rubio, quien agregó que no iba a entrar en detalles sobre lo que haría EE.UU. en caso de un ataque venezolano.



*Con información de NoticiaAl Día