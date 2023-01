(VIDEO) "Brasil es un país de paz": Lula da Silva confirma que no enviará armas a Ucrania

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes que su país no enviará armamento para que sea utilizado en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.



"Brasil no tiene interés en ceder municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia. Brasil es un país de paz. En este momento necesitamos encontrar a los que quieren la paz, palabra que hasta ahora se ha usado muy poco", señaló el mandatario desde su cuenta de Twitter.



La declaración fue dada después de un encuentro entre el presidente y el canciller alemán, Olaf Scholz, en el Palacio del Planalto, en Brasilia. Tras el encuentro, los mandatarios dialogaron con la prensa y Lula comentó que Brasil "no tiene interés" en enviar armas a Rusia y Ucrania y que "no quiere tener ninguna participación, aunque sea indirecta", en el conflicto.





Además, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) sugirió además crear un "club de países que quieran "construir la paz en el planeta"."Mi sugerencia es crear un grupo de países que traten de sentarse a la mesa con Ucrania y Rusia, para encontrar una solución pacífica. Y Brasil hará un esfuerzo. Ya hablé con [el presidente francés, Emmanuel] Macron, con [Olaf] Scholz, voy a hablar con el presidente [estadounidense, Joe] Biden. Luego buscaremos a otros presidentes para hablar sobre la idea de crear un grupo", dijo Lula.Y destacó el rol asumido por China en ese sentido. "Los chinos tienen un papel muy importante en esto. Si voy a China en marzo, quiero hablar sobre la paz entre Rusia y Ucrania con el presidente Xi Jinping", expresó Lula.Por otra parte, Lula señaló que podría ejercer de mediador para poner fin al conflicto. "Lo único que sé es que si puedo ayudar, ayudaré. Pero si tengo que hablar con [el presidente ucraniano Vladímir] Zelenski, con [el presidente ruso Vladímir] Putin, lo haré", declaró el mandatario brasileño. En este sentido, acentuó que para alcanzar un diálogo de este tipo hace falta "constituir un grupo con fuerza suficiente que sea respetado en una mesa de negociación y sentarse con ambos".Durante la conferencia, el político de izquierda consideró "un error" el operativo militar de Rusia en Ucrania, al tiempo que cuestionó la configuración actual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), órgano creado para pacificar un mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial pero que, según Lula, "ya no representa la realidad geopolítica"."Queremos que el Consejo de Seguridad de la ONU sea fuerte, que sea más representativo y que pueda hablar otro idioma que el mundo necesita. Cuando la ONU sea fuerte, evitaremos, ciertamente, posibles guerras que pasan. Porque hoy las guerras pasan por falta de negociación, por falta de alguien, de un grupo de países que interfiere en eso", opinó.Este lunes la prensa brasileña reveló que el presidente habría mantenido una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que enfatizó que el gigante latinoamericano no formará parte de operaciones de guerra contra Rusia, pero que está dispuesto a comprometerse de forma activa para alcanzar la paz.De acuerdo al portal brasileño UOL, la charla, que tuvo lugar el pasado jueves, duró más de una hora y el patriarca de la izquierda subrayó que su lucha es "contra la pobreza".En el mismo sentido se había expresado el presidente argentino Alberto Fernández, quien aclaró el domingo que Buenos Aires y América Latina "no piensan en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto".La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se refirió al tema y reveló que rechazó un pedido de EE.UU. para que su país entregue a Ucrania armamento de fabricación rusa que se encuentra inutilizado por falta de mantenimiento. Según el mandatario, Washington se ofreció a ponerlo en valor y enviarlo a Kiev."No estamos de parte de nadie. Estamos de parte de la paz. Por eso, ni una unidad del equipo militar ruso, esté en las condiciones que esté en nuestro territorio, se utilizará en ese conflicto", sentenció Petro.