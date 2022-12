Virólogo alemán dice que se acabó la pandemia y el covid ahora es endémico

El virólogo Christian Drosten Credito: Reuters

26-12-22.-Christian Drosten, experto del hospital Charité, cree que el virus tiene pocas opciones de generar una ola de contagios en el verano, a no ser que mute nuevamente.



Christian Drosten, uno de los virólogos más conocidos de Alemania, afirmó en una entrevista publicada este lunes (26.12.2022) que el SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19, ya se volvió endémico y que, con ello, la pandemia ha llegado a su fin. Esto, naturalmente, no significa que la enfermedad haya desaparecido, sino que pasa a formar parte de la larga lista de enfermedades con las que convivimos.



"Este invierno estamos viviendo la primera ola endémica del SARS-CoV-2 y con ello a mi juicio se ha terminado la pandemia", dijo el director del área de virología del hospital berlinés Charité en una entrevista con el diario Tagesspiegel. Una vez pasado el invierno, la inmunidad de la población será tan amplia y tan resistente que el virus ya no tendrá la capacidad de provocar una nueva oleada de casos en el verano, aventuró Drosten.



Lo único que podría cambiar ese escenario es que el virus mute, "pero no espero que eso ocurra ahora mismo", afirmó el especialista. Drosten defendió, sin embargo, las restricciones introducidas por las autoridades para frenar la expansión de la pandemia, ya que sin la reducción de contactos en Alemania se habrían registrado "un millón de muertos o más".



Eliminar restricciones

Consultado por la situación en China, donde el número de casos ha aumentado de forma alarmante tras la retirada de restricciones, el virólogo destacó el resultado decisivo de las campañas de vacunación en Alemania y en Europa. "El gran error en China ha sido que la población, en particular los más mayores, no ha sido concienciada a favor de la vacunación", aseguró.



En respuesta a los dichos de Drosten, el ministro de Justicia de Alemania, Marco Buschmann, hizo un llamado a poner término a las medidas restrictivas. Por medio de Twitter, y tras destacar que Drosten fue uno de los científicos más cautelosos durante la pandemia, el ministro escribió: "Estamos en una situación endémica. Como consecuencia política, deberíamos terminar con las últimas medidas restrictivas”.



*Con información de DW/EFE/DPA