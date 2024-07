Covid aumenta en EEUU a medida que el acceso desigual afecta las tasas de vacunación y tratamiento

28 de julio de 2024.- El Covid está aumentando en todo Estados Unidos, con niveles del virus en camino de superar la ola del verano pasado a nivel nacional y acercándose al pico de la ola del invierno pasado en el oeste, según datos de aguas residuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.



Sin embargo, la vacunación y la adopción de antivirales, plagadas de acceso desigual, siguen siendo bajas, y otras precauciones como el uso de mascarillas encuentran una resistencia cada vez mayor.



"Mucha gente en este momento está contrayendo Covid en todo el país", dijo el Dr. Peter Chin-Hong, profesor de medicina y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. "Todavía hay hospitalizaciones y todavía hay unos cientos de muertes cada semana en Estados Unidos, y eso es una tragedia".



El aumento está siendo impulsado por un trío de variantes, llamadas Flirt debido a mutaciones compartidas, que parecen ser más inmunoevasivas y transmisibles. Y gran parte de EE. UU. se ha visto atrapada en olas de calor, y muchos estadounidenses se quedan en casa para evitar el calor, lo que puede provocar una mayor propagación del virus.



A nivel nacional, las visitas a las salas de emergencia por Covid aumentaron un 15,7% la semana pasada. Las crecientes tasas de hospitalización son ahora más altas que el verano pasado en este momento, aunque puede ser difícil hacer comparaciones ahora que se exige a muchos menos hospitales que informen las tasas de Covid que en años anteriores.



Las muertes también están aumentando tras alcanzar el punto más bajo de la pandemia. Casi 400 personas murieron en la semana que finalizó el 12 de junio, la última semana sobre la que se disponía de datos completos. Covid sigue siendo la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos.



"Cualquier hospitalización o muerte podría prevenirse por completo gracias a las herramientas que tenemos", afirmó Chin-Hong.



Sin embargo, en comparación con otros aumentos repentinos, “ahora mismo parece un momento muy diferente”, afirmó David Grabowski, profesor de política sanitaria en la Facultad de Medicina de Harvard. “Es bastante raro entrar en un edificio y ver gente enmascarada”, incluso en hospitales y residencias de ancianos.



El aumento del verano se produce cuando algunas políticas federales y estatales se han alejado de los esfuerzos que pueden detener la propagación del virus, dicen los expertos.



Carolina del Norte promulgó recientemente restricciones legales sobre el uso de máscaras faciales en público, y funcionarios de la ciudad de Nueva York y Los Ángeles han considerado lo mismo.



En mayo, los CDC flexibilizaron sus pautas para el aislamiento de Covid y recomendaron que los pacientes se quedaran en casa hasta que no tuvieran fiebre durante 24 horas y los síntomas desaparecieran, incluso si todavía daban positivo al virus, tiempo durante el cual probablemente sean contagiosos.



Si bien el gobierno de EE. UU. alguna vez cubrió los costos de la vacunación contra el Covid, esos costos se trasladaron al mercado privado en 2023. Un programa puente que ofrece vacunas a personas sin seguro finalizará el próximo mes, semanas antes de que esté disponible el refuerzo actualizado, lo que probablemente exacerbará las brechas en acceso a las vacunas que salvan vidas.



Sólo el 22,5% de los adultos y el 14,4% de los niños están al día con las vacunas contra el Covid, y la tasa es aún menor (13,3%) entre las personas embarazadas, a pesar de los riesgos de enfermedad grave , complicaciones y Covid prolongado debido a la infección por Covid durante el embarazo.



También existen marcados contrastes entre los estadounidenses de color, donde las desigualdades en el acceso a la salud continúan afectando las tasas de vacunación. Si bien una cuarta parte de los adultos blancos están vacunados, solo el 15,6% de los indígenas y el 16,2% de los adultos hispanos han recibido la última vacuna de refuerzo.



Las disparidades son “bastante sorprendentes”, dijo Chin-Hong, y son especialmente preocupantes entre las personas mayores de color, que han estado en mayor riesgo durante la pandemia. "No se presta tanta atención a garantizar que todas las poblaciones mayores se vacunen o comprendan el poder de las vacunas para mantener a las personas seguras".



Las tasas de vacunación son más altas entre los adultos mayores, que tienen las tasas más altas de hospitalización y muerte, pero “esas cifras son demasiado bajas”, dijo Grabowski. Menos de un tercio de los residentes de hogares de ancianos están al día con sus vacunas Covid.



“Esos números realmente me preocupan. No está claro que esos residentes vayan a tener la protección que tuvieron al principio de la pandemia”, dijo.



“Creo que en los hogares de ancianos hay mucha fatiga en torno a este tema, y ​​lo digo tanto entre el personal como entre los residentes”, dijo Grabowski, quien escribió recientemente sobre los cambios necesarios para hacer que los hogares de ancianos sean más seguros después de la pandemia. "No creo que la vigilancia que vimos al principio de la pandemia se mantenga hoy".



Los antivirales como Paxlovid han tenido un despliegue igualmente desigual. Las personas de color tienen muchas menos probabilidades de que les receten Paxlovid en comparación con los pacientes blancos: entre un 20% y un 36% menos, según un estudio , y entre un 30% y un 36%, según otro .



Solo el 15% de los pacientes con alto riesgo de enfermedad grave toman Paxlovid, sugiere un estudio previo a la impresión , a pesar de la evidencia de que ayuda a reducir los peores resultados, incluida la muerte, entre las personas vulnerables.



"No parece que en realidad estemos dirigiendo recursos a los más vulnerables entre nosotros, y eso ha sido realmente desalentador", dijo Grabowski. "Esa es una verdadera señal de alerta".



Los CDC explicaron recientemente que el Covid puede aumentar en cualquier época del año, incluido el verano, a diferencia de virus como la gripe y el VSR que tienden a alcanzar su punto máximo en invierno.



La agencia recomendó que todas las personas mayores de seis meses reciban refuerzos actualizados en el otoño, y que todas las personas mayores de 65 años reciban un refuerzo adicional al menos cuatro meses después.



Chin-Hong espera que las tasas de vacunación vuelvan a aumentar este otoño cuando estén disponibles los nuevos refuerzos, y espera que la actitud del público cambie y considere que las vacunas contra el Covid son tan rutinarias como las vacunas contra la gripe. "Con suerte, en 2025 tendremos una vacuna combinada contra la gripe y el Covid", dijo. "Eso podría hacerlo más apetecible para la gente".



A medida que el virus continúe circulando, medidas más allá de las vacunas y los tratamientos también ayudarán a controlar la propagación, particularmente en entornos de alto riesgo como hogares de ancianos, dijo Grabowski.



"Necesitamos tomar otras medidas, ya sean pruebas, equipo de protección personal o una mejor calidad del aire", dijo. Sin embargo, el cambio ha sido lento y algunos avances logrados durante la pandemia ahora parecen revertirse, dijo Grabowski.



"En la medida en que teníamos cierta planificación al principio de la pandemia, creo que hoy todo eso está ausente".



