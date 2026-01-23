Dotan con más de un millón de insumos médicos Red Hospitalaria de Bolívar

La gestión articulada entre el Gobierno Bolivariano y la Gobernación del estado Bolívar garantiza el abastecimiento de material quirúrgico para la atención gratuita y de calidad

23 de enero de 2025.El Instituto de Salud Pública del estado Bolívar (ISP) recibió un cargamento de un millón de unidades de insumos médicos y quirúrgicos, destinados a fortalecer la operatividad de la Red Hospitalaria en los 11 municipios de la entidad, informó Prensa Gobernación de Bolívar.

Esta dotación es el resultado de las políticas de protección proyectadas por el presidente Nicolás Maduro, y que son impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Gracias a la ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez, y a la gestión de la gobernadora Yulisbeth García, estos insumos vienen a robustecer la capacidad de respuesta en los centros asistenciales.

Coordinación y logística regional

El proceso de recepción y verificación estuvo a cargo del Dr. Eidilio Pernalete, autoridad única de Salud y presidente del ISP Bolívar, en compañía de la directiva de la institución.

"Con la recepción de estos insumos, estamos elevando los estándares de operatividad en nuestros centros hospitalarios. Esto es gracias a la labor de la gobernadora Yulisbeth García, quien garantiza que el flujo de material médico-quirúrgico sea constante, permitiendo que la respuesta asistencial sea no solo gratuita, sino de máxima eficiencia", puntualizó.

El Dr. Pernalete destacó que mantienen la salud como prioridad absoluta dentro de la gestión gubernamental, en coordinación con el Ejecutivo Nacional para optimizar los servicios de quirófanos, salas de emergencia y áreas de hospitalización.

Asimismo, indicó que el Gobierno Bolivariano y la gestión de la gobernadora Yulisbeth García, reafirman su compromiso de garantizar el derecho constitucional a la salud, consolidando un sistema robusto, eficiente y al servicio de los habitantes del estado Bolívar.