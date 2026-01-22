República Dominicana: Celebrarán plantón en reclamo de libertad del Presidente Maduro y Cilia Flores

Santo Domingo, RD, 22 enero 2026.- El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha convoca a organizaciones sociales, políticas y populares, a personas defensoras de la soberanía de los pueblos y a la ciudadanía en general, a participar en el plantón que se realizará el próximo 26 de enero, a las 10:00 de la mañana, en la Plaza Simón Bolívar, ubicada en la esquina Máximo Gómez con Bolívar.

La actividad se desarrollará en el marco del natalicio del Padre de la Patria Juan Pablo Duarte, símbolo de la lucha por la independencia, la dignidad nacional y por ser un hijo querido de Venezuela.

"En esta fecha histórica nos unimos a todas las voces del mundo que exigen el cese inmediato del ilegal secuestro y el retorno a la República Bolivariana de Venezuela del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la Primera Combatiente Cilia Flores. Asimismo, denunciamos la agresión del 3 de enero, la continuidad del cerco militar y el asedio contra la Patria de Bolívar, así como las amenazas contra Cuba, México, Colombia y Nicaragua, en abierta violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas", puntualizaron los convocantes.

Agregaron que, "inspirados en el legado de Duarte, Luperón, las Hermanas Mirabal y Caamaño, invitamos a todo el pueblo dominicano a alzar su voz contra el fascismo de Estados Unidos, responsable de más de 120 muertos en Venezuela y del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores; a enarbolar al Gran Caribe como Zona de Paz y a rechazar toda forma de injerencia colonial e imperialista. Además de exigir que Estados Unidos y la administración Trump retiren su armada de la República Dominicana y del Caribe y respeten plenamente la soberanía y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino".