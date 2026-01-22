Venezuela rechaza contundentemente campaña de desinformación sobre supuesta cooperación con Estados Unidos

22 de enero de 2026.-El Gobierno Bolivariano de Venezuela, rechaza categóricamente la circulación malintencionada de información falsa en diversas plataformas digitales relativas a supuesta cooperación con los Estados Unidos por parte de la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la hipotética captura del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó Prensa Mpprijp.

En este sentido, el Estado venezolano condena estas campañas de desinformación, orquestadas por medios digitales y actores promotores de noticias falsas a través de medios amarillistas, con el único propósito de generar zozobra, desestabilización política y confusión en el pueblo.

Finalmente, Venezuela opera con absoluta normalidad y soberanía; así como también desmiente de manera formal cualquier declaración que pudiera haberse atribuido con las matrices de opinión diseñadas para minar la moral y la institucionalidad de la República.