Anzoátegui avanza en protocolos de erradicación de coral invasor

16 de septiembre de 2025.- El Gobierno venezolano avanza en los protocolos de erradicación del coral invasor (Unomia stolonifera), que ha hecho presencia en las costas del estado Anzoátegui, desarrollando encuentros con las comunidades pesqueras de los pueblos de Valle Seco y Conoma del municipio Guanta, con el fin de dar continuidad al proyecto para la erradicación de la especie.



La Unomia stolonifera, por ser clasificada como una especie exótica invasora en Venezuela, afecta a los arrecifes y la vida marina nativa. Su crecimiento agresivo cubre y desplaza a otras especies, provocando la pérdida de biodiversidad, el daño a la pesca y el turismo, y la alteración del paisaje marino.



Por esta razón, los ministerios del Poder Popular para el Ecosocialismo y Ciencia y Tecnología accionan ante la seriedad del caso y activan una planificación constituida por cuatro fases, como son: fortalecer el trabajo institucional y comunitario, establecer sistemas de monitoreo y control, realizar ensayos, pruebas piloto y, finalmente, la recopilación y análisis de datos obtenidos para la gestión de conocimientos y soluciones.



Por su parte, el director estatal del ente ecosocialista, Yamil Saleh, informó que se reunió con los pescadores artesanales de la zona, pues ellos son fundamentales en la hoja de ruta planteada para la ejecución del proyecto de erradicación del coral, y detalló «que el Gobierno Bolivariano se activa para poner un alto al incremento de esta población en los ecosistemas antes señalados».



Indicó también que, entre las acciones que ejecuta eficientemente, está fortalecer las funciones del Comité Estadal de Zonas Costeras (Cezc), con la participación del gobierno regional, las alcaldías e instituciones asociadas a la pesca y acuicultura, y el turismo, entre otras. «Agradecemos también a las alianzas internacionales por el aporte científico, pues todos debemos involucrarnos en la erradicación de la Unomia para mantener el sano funcionamiento de nuestros ecosistemas», concluyó.