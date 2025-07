Ambientalista busca convertir a Mérida en un símbolo contra el cambio climático

Credito: Inparques Mérida

14-07-25.-El ambientalista Erik Quiroga, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness al relámpago del Catatumbo, propuso convertir al estado Mérida en un símbolo de la lucha contra el cambio climático.



Con ese objetivo, organiza un foro el próximo 1 de septiembre en homenaje a la entidad en la estación Pico Espejo del teleférico Mukumbarí, como parte de los 30 años de esta efeméride ambiental.



Durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, Quiroga advirtió que Venezuela es uno de los países más afectados en el mundo por el cambio climático, lo que se evidenció con la pérdida de sus glaciares.



La Organización Meteorológica Mundial confirmó la desaparición total del glaciar Humboldt en 2024, lo que representa una señal de alerta para otras naciones como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y México.



Venezuela seguirá expuesta a eventos climáticos extremos



La iniciativa también busca establecer una conexión entre la capa de ozono y el cambio climático, ya que el calentamiento global está alterando los plazos previstos para la recuperación de esta capa protectora.



“La región del Atlántico Norte atraviesa su periodo más cálido en los últimos 3.000 años”, señaló Quiroga, detallando que esto aumenta la probabilidad de que el país siga expuesto a eventos climáticos extremos, como la reciente onda tropical número 9 que afectó con fuerza a los estados Mérida, Trujillo, Táchira, entre otros.



El ambientalista advirtió que el 90 % de la producción de alimentos depende de los ciclos de lluvia y sequía, los cuales ya están siendo alterados por el calentamiento extremo del Atlántico Norte.



Las regiones más vulnerables, afirmó, son la región andina y el Sur del Lago, junto con el río Orinoco, que depende en más del 50 % de aguas provenientes de Colombia.



“Venezuela está afectada por la influencia del Pacífico y del Atlántico Norte (…) La idea no es alarmarnos, pero sí tomar previsiones”, declaró.



Alerta climática para el Caribe y EE. UU.



Quiroga insistió en que esta alerta no es solo para Venezuela, sino también para las naciones del Caribe, pues el aumento de temperaturas por encima de los 28 °C crea las condiciones mínimas para la formación de huracanes.



Advirtió que otras naciones como Estados Unidos enfrentan verdaderas bombas de tiempo climáticas por el calentamiento extremo de la corriente del Golfo y el deshielo del Ártico.



Recalcó que el cambio climático es un fenómeno natural, pero que el ser humano lo ha acelerado. “No lo provocó el hombre, porque no tiene la energía para producir todos estos fenómenos”.

