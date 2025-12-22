Migrantes activan campaña de 100 letreros en Estados Unidos: “ICE se llevó a alguien de aquí”

Migrantes activan campaña en Estados Unidos: “ICE se llevó a alguien de aquí” Credito: Web

22-12-25.-Coaliciones comunitarias del Inland Empire lanzaron una campaña para recordar que detrás de cada arresto de ICE hay familias separadas y negocios afectados por el miedo.



“ICE se llevó a alguien de aquí”, dicen los letreros ubicados en diferentes partes del área y que buscan llamar la atención sobre los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.



La campaña abarca San Bernardino, Riverside, Coachella Valley y Pomona.



“Esta parte de Pomona y Montclair han sido impactados muy duro, lo que pasa es que aquí es que en la mañana viene ICE o los agentes de Border Patrol (la Patrulla Fronteriza) y ellos lo que hacen es que se preparan aquí, porque aquí no hay nadie, está muy calmado, y de aquí es donde salen”, dijo Javier Hernández, de la organización Justicia para Inmigrantes.



Más de 100 letreros han sido colocados en espacios públicos, cada uno representa una persona detenida, y a una familia afectada.



“Tenemos unos (letreros) aquí en Pomona, hasta Mecca en Coachella Valley”, dijo Andrea Galván, de la organización Ciudadanos de Ontario.



Y es que, para algunas familias del área, incluso salir a comprar los regalos de Navidad no ha sido una tarea fácil.



“Se hace un poco difícil, ya que existe como el miedo, el temor de que de encontrarnos alguna patrulla”, dijo Alexis, un residente del área.



Un comerciante que vende árboles de Navidad cada año cerca del sector impactado, dice que el temor en la comunidad ha reducido la afluencia de clientes.



“Sí ha impactado bastante, está vacío el parqueadero que en estas fechas todo el tiempo estaba lleno. Y pues, digamos que hacemos un cálculo más o menos de un 50% abajo”, dijo Carlos Sandoval, empresario de la zona.



Por su parte, Javier Hernández, de la organización Justicia para Inmigrantes, señaló que los agentes federales “no se presentan, no dicen quiénes son, no enseñan ninguna identificación, llegan con sus máscaras, llegan con sus armas”.



El artista que colaboró con estos grupos que apoyan a la comunidad de Pomona, es Jaime Muñoz, quien diseñó los carteles. La campaña, señalaron, continuará por todo el Inland Empire.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 451 veces.

La fuente original de este documento es:

VF (https://diarioversionfinal.com/mundo/migrantes-activan-campana-de-100-letreros-en-estados-unidos-ice-se-llevo-a-alguien-de-aqui/)