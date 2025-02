(VIDEO) Luis Vicente León criticó a MCM por su actitud autocrática: "Lo más probable es que te vayas por un tobogán como se fue Guaidó en 2019"

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, criticó este lunes a la opositora María Corina Machado por su actitud autocrática, advirtiendo que “creer que ser el líder más importante le da derecho a despreciar a otros opositores”, puede llevarla a un destino similar al de Juan Guaidó en 2019.

“Pensar que porque tú eres el líder más importante te importa tres pitos lo que lo demás piense, porque resulta que tú no vas a poder producir ningún cambio sin la integración completa de la lucha opositora. La lucha opositora se tiene que integrar y para ti todos los opositores tienen que tener valor. Valor quiere decir tienen algo que aportar en ese proceso”, afirmó León en entrevista con Vladimir Villegas.

Refirió que mientras la opositora menosprecie y minimice a otros actores del sector, "lo más probable es que te vayas por un tobogán como se fue Guaidó en el año 2019".

“Si tú minimizas, desprecias, atacas, fracturas o nariceas o intentas naricear al resto de la oposición, porque tú eres el más popular, lo más probable es que no vayas para ningún lado. O sea lo más probable es que te vayas por un tobogán como se fue Guaidó en el año 2019”, mencionó.

Explicó que Machado necesita a los otros sectores opositores para luchar por un objetivo en común, independientemente de que no se tengan los mismo pensamientos. “La democracia no es un sistema de consensos. La democracia es un sistema para dirimir el descenso natural y obvio en el ser humano. El único que no permite la disidencia es la autocracia”, aseveró.

“¿Cómo es que tú vas a luchar contra la autocracia siendo autócrata, pidiendo que todos piensen como tú y que no piensen como tú? Un enemigo, un desgraciado, un traidor. Si tú planteas la lucha así, nunca vas a poder llegar a la oposición y estás muerto políticamente, como ha sido permanentemente en la historia en estos casos”, aseveró León.