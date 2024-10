Machado insiste: "Estoy aquí, en Venezuela"

María Corina Machado aseguró este miércoles (16.10.2024), en una entrevista con EVTV, que está "en Venezuela", con lo que desmintió al Gobierno de Nicolás Maduro, que había dicho poco antes que la exdiputada "huyó del país hacia España", donde se encuentra exiliado el abanderado de la coalición opositora Edmundo González Urrutia."Los venezolanos saben que estoy aquí, en Venezuela, la gente lo sabe y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy y yo no les voy a dar ese gusto", afirmó Machado, quien sostuvo que ella, y las personas del país, están "aquí luchando y decididos a avanzar hasta el final".En cambio, el jefe de Estado -según Machado- está en un "universo paralelo rodeado de guardaespaldas" porque "sabe que el pueblo lo derrotó" en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la opositora asevera que González Urrutia fue el candidato "electo", pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro.Previamente, el mandatario declaró en un acto televisado que La Sayona -como suele referirse de forma despectiva a Machado- "también se fue" del país y "huyó" hasta "una tasca bien buena allá en un lugar de España". Aunque el jefe de Estado no mencionó el nombre de la opositora, su ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, recogió estas declaraciones y manifestó en Telegram que, según el mandatario, "María Corina Machado huyó del país hacia España".La Sayona es un personaje que, según la literatura oral venezolana, aparece en forma de espectro y castiga a los hombres infieles. El 14 de octubre, Maduro -sin dar nombres ni referencias directas- indicó que "ella" había abandonado el país, pese a que tiene prohibición de salida del territorio nacional desde 2014. "No se lo digan a nadie, se fue del país, me dicen mis fuentes que huyó", señaló Maduro, quien agregó: "son cobardes, son buenos para lanzar mensajes de odio e intolerancia, pero se fue. Le llegaron las maletas Gucci y se fue".*efe, evtv, europa press, Rss