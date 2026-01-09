Canciller Yván Gil al Presidente de Uruguay: Venezuela no acepta lecciones ni tutelajes externos

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, afirmó a través de sus canales oficiales que el Gobierno de Venezuela cuestiona enérgicamente las recientes declaraciones del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Denunció su falta de autoridad moral y política para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano.

El pronunciamiento oficial destaca que Venezuela no acepta lecciones ni tutelajes externos. Reafirma que el destino del país lo decide exclusivamente su pueblo, a través de instituciones legítimas y sin interferencias extranjeras.

"Resulta alarmante que el mandatario uruguayo omita deliberadamente el violento secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, ocurrido durante un ataque armado en su residencia que cobró vidas civiles y militares", comentó el alto diplomático.

"Invitamos al presidente Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención", escribió Gil.