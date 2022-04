Conatel saca del aire y confisca equipos de la emisora Éxitos 90.5 FM en Guárico

Referencial Credito: Archivo

30-04-22.-Conatel sacó del aire a la emisora Éxitos 90.5 FM en San Juan de los Morros, estado Guárico. La denuncia realizada por la organización Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señala que también fueron confiscados los equipos de transmisión.



Leonardo González, dueño de la emisora y afiliada al circuito Unión Radio, informó que luego de 20 años de labor de la emisora y sin nunca haber recibido algún llamado de atención por parte de Conatel, se presentaron el viernes a las 4.40 p. m. un grupo de funcionarios y militares para llevarse los equipos sin ninguna orden o citación.



"Me dejaron otra vez sin trabajo, me amedrentaron con siete gurdias nacionales con fusiles, con una tropa de casi 15 personas. Un coronel de nombre Luis Ortega vino a nombre de un general de nombre Jorge Eliecer Márquez Gonzáles y dio un golpe a la mesa para decirme que estaban consfiscados todos los equipos sin decirme cuál era el delito y ademas violando todos los derechos a la defensa o una citación", dijo.



Reiteró el dueño de la emisora Éxitos 90.5 FM que nunca tuvo por parte de las autoridades alguna fiscalización o notificación, por lo que calificó el operativo de este viernes como intempestivo y abrupto.



"Le han quitado al municipio Roscio la posibilidad de tener una emisora totalmente creyente en la libertad de expresión y de pensamiento, con gran arraigo en los valores democráticos", afirmó González.



La comisión de Conatel, junto a los funcionarios militares, alegó la falta de concesión del medio y decomisó el transmisor, una consola, un procesador, un mezclador y una computadora. Se solicitaron algunos requisitos y se hicieron preguntas al director de la radio, luego se llevaron los equipos y sacaron del aire a la emisora.



"El motivo es político, no es comercial, empresarial ni tiene que ver con la Ley de Telecomunicaciones, porque si hubiese sido así estuviesen cerradas otras emisoras del país", refirió el director del medio.

