(VIDEO) Programa Palestina 11 mil años de historia: “Todos" llevamos un Poncio Pilato por dentro

17 de febrero de 2025.- La Asociación Canaán en su Canal YouTube: Palestina 11 mil años de historia.En el presente episodio realizamos un análisis sobre dos puntos que son muy censurados o tabú en lo que respecta a la Causa del pueblo nativo Palestino.El primero es que más allá de la solidaridad con el pueblo palestino, es que el mundo intelectual, académico, mediático, político, frente a la catástrofe inhumana e inmoral del fascismo colonial eurocéntrico del mal llamado Israel. No se plantean, no se debate o analiza la necesidad de abolir o de formularse la pregunta si ese régimen colonial mal llamado Israel ( que es un laboratorio de guerra del occidente) tiene derecho a existir.Igualmente mucha gente al preguntarles que piensan del conflicto Palestino y el colonial Israel, responden que quieren la paz pero no aportan condenas, compromisos, acciones. Esto es un mecanismo cómodo, en la que hábilmente se lavan las manos y los convierte en una especie de Poncio Pilato.El otro aspecto tabú es el derecho al uso de la lucha armada de un pueblo nativo, en la que ya ha hecho uso de todos los medios políticos y diplomáticos, pero se ha convertido en una humillante trampa, burla y sobre todo en hacer desaparecer al pueblo nativo semita Palestino.Programa conducido por Susana Khalil.