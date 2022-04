Transformación de Catia TV en planes de junta directiva transitoria

Este jueves, 14 de abril, una asamblea de integrantes activos de la Fundación Televisora Comunitaria del Oeste Catia TV nombró una junta directiva transitoria que además de tener la tarea de convocar a elecciones para la designación de una nueva estructura presentará y dará inicio a proyectos orientados a la transformación de la televisora.

Entre los cambios que desean ver concretados los integrantes de la fundación se encuentra la digitalización de Catia TV, sumándose a las nuevas plataformas con una transmisión vía streaming, y adaptar el canal «a los nuevos tiempos y las nuevas formas de comunicar». Así lo expuso Jhon Agraz, quien fue electo como integrante de la junta transitoria, en la que asumirá la responsabilidad de los proyectos de telecomunicaciones y de transformación socioproductiva.

En conversación telefónica con Diario VEA resaltó que hay grandes expectativas en cuanto a la transformación de algunos espacios de la televisora. «Nosotros vamos a trabajar en este tiempo con algunas propuestas que traen unos miembros asociados y la comunidad. Hay propuestas socioproductivas en los espacios de la televisora, así como proyectos en cuanto al abordaje comunitario y la digitalización del canal», expresó.

También tienen previsto que Catia TV se convierta en una prestadora de servicios de telecomunicaciones «y dar acceso a internet a la zona donde hace vida la televisora en el oeste de Caracas, así como continuar con el trabajo de formar a la gente en lo comunicacional».

Agraz aseguró, «la junta de transición será delegada de la asamblea para llevar adelante la transformación del canal y adaptarlo a las nuevas circunstancias, la nueva realidad del país y la situación a nivel global».

Recordó que forma parte de la fundación desde 2004, cuando aún era un adolescente. En esos espacios se formó como productor comunitario «y con el tiempo fui desarrollando ciertas habilidades, cierta formación que me ofreció el canal durante varios años y pasé a ser miembro asociado de la fundación», por lo que asegura que asumir esta nueva responsabilidad le llena de satisfacción.

Integrantes activos de la Fundación durante la asamblea.

«A nivel personal me siento orgulloso, satisfecho, porque el trabajo de otros compañeros que me formaron dieron frutos y nosotros somos parte de eso. Nosotros somos una generación que se formó en el canal, y que asumamos este reto me satisface como persona, como actor político y creo que la revolución ha cumplido los objetivos de formar cuadros y que la juventud pueda asumir roles de dirección», indicó.

Por su parte, Celina Cabarca, también nombrada parte de la junta de transición, aseguró que además prevén realizar un plan de desarrollo cultural para la televisora en sus espacios, y trabajar con apoyo de la comunidad y de algunas alianzas institucionales para continuar la vinculación con los colectivos y organizaciones sociales de la zona, tal y como lo han venido haciendo.