Trasladan a una prisión israelí a más de 470 activistas de la Flotilla Global Sumud

Desde la noche del miércoles y durante doce horas, la Armada israelí abordó a los más de 40 barcos que componían la flotilla humanitaria.

Todos los tripulantes de la Global Sumud Flotilla secuestrados por las autoridades israelíes al interceptar ilegalmente los barcos humanitarios cuando intentaban romper el bloqueo marítimo israelí a la Franja de Gaza fueron trasladados a la prisión de Saharonim en el sur de Israel.

Según informó este viernes el equipo jurídico de la Flotilla, el traslado de los 473 activistas humanitarios a prisión es el número de pasajeros que se encontraban en los barcos al momento de ser abordados.

⭕????Miembros de la Flotilla Global Sumud, secuestrados por Israel en aguas internacionales, serán trasladados a una de las cárceles de tortura más infames de Israel. La prisión de Ketziot, en el desierto del Néguev, ha sido escenario de repetidos abusos contra presos palestinos. https://t.co/DCW2xXbvxh

— Graciela E. Tzanikian ???????? Կրասիելա (@GraArmenia1958) October 3, 2025

Al ser enviados a la cárcel, en el desierto del Neguev se prevé que los activistas sean deportados a sus países de origen.

En el primer caso, serán llevados al aeropuerto para coger un vuelo de deportación y en el segundo se abrirá un procedimiento judicial en el que un juez decidirá sobre si es o no deportado.

Israeli soldiers have boarded the Marinette of the #GlobalSumudFlotilla and taken the activists captive.



The livestream ended abruptly after a soldier smashed the camera upon boarding. ???????????? pic.twitter.com/mQia5ZklY4

— Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 3, 2025

Tras ser secuestrados, los activistas fueron llevados al puerto israelí de Ashdod, donde fueron fichados por la policía antes de ser conducidos ante las autoridades fronterizas para los trámites de migración.

A lo largo del jueves, se fue llevando adelante este procedimiento y la mayoría de los secuestrados fueron trasladados en autobuses hasta la prisión de Saharonim, en la localidad de Kziot, pegada a la frontera con Egipto.

Un abogado de la Flotilla, señaló que dicha prisión se concibió para inmigrantes en situación irregular en Israel y tiene capacidad para albergar a los cientos de tripulantes de los barcos que intentaban llevar ayuda a Gaza.