Principales ciudades del mundo marcadas por el calor extremo

Calor extremo en Roma, Italia

1 de octubre de 2025.- La actual crisis climática deja sus huellas a nivel mundial, también marcadas hoy en las temperatura de las 40 capitales más pobladas, según un nuevo estudio del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED).



Estas ciudades registraron aumento del 25 por ciento en días extremadamente calurosos desde la década de 1990, de acuerdo con el reporte, citado por el diario The Guardian.



Además, el número de días con temperaturas superiores a 35 grados celsius en 43 de las capitales más pobladas del mundo aumentó de un promedio de mil 62 al año entre 1994 y 2003 a mil 335 entre 2015 y 2024.



El estudio reveló que desde Londres hasta Tokio, pasando por grandes urbes como Washington D. C., Roma y Madrid, necesitan medidas urgentes para proteger a la gente de las altas temperaturas mortales.



Este fenómeno está agudizado por las emisiones de combustibles fósiles que causan la crisis climática y siguen aumentando el impacto negativo sobre la población mundial y la naturaleza, plantean los científicos. Todo ello a pesar de que, como recuerda el informe, dichas emisiones deben reducirse un 45 por ciento para 2030 a fin de mantener la temperatura global por debajo del objetivo del Acuerdo de París de 1,5 grados celsius por encima de los niveles preindustriales.



La magnitud de este golpe climático se evidencia en cifras arrojadas en 2024, año en que se registraron temperaturas abrasadoras en todo el mundo, desde Estados Unidos y Canadá hasta Egipto, China y Japón, señaló The Guardian.



Durante el periodo, en Europa al menos 16 mil 500 muertes por calor fueron resultado de la crisis climática entre junio y agosto.



Según declaró Anna Walnycki, investigadora del IIED, las temperaturas globales están aumentando más rápido de lo que los gobiernos probablemente anticipaban y, sin duda, más rápido de lo que parecen estar reaccionando.



Enfatizó que la falta de adaptación condenará a millones de habitantes de las ciudades a condiciones cada vez más incómodas e incluso peligrosas debido al efecto isla de calor urbano. Subrayó la probabilidad de que las personas más pobres sean las que más sufran, y que los impactos serán significativamente peores en las comunidades de bajos ingresos o sin planificación del sur global, debido a la baja calidad de las viviendas, afirmó la experta.



Respaldó este criterio señalando que un tercio de los habitantes urbanos del mundo vive en barrios marginales o asentamientos informales, al tiempo que recordó que el cambio climático es la nueva realidad.