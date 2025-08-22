Yemen marcha en apoyo al pueblo y la resistencia palestina en Gaza

Yemen apoya a Palestina

22 de agosto de 2025.- Las marchas multitudinarias en Yemen, celebradas este 22 de agosto bajo el lema “Nos mantenemos firmes con Gaza… No tememos amenazas ni conspiraciones”, reafirmaron el respaldo al pueblo palestino y a la resistencia en Gaza.



Según informes, los participantes elogiaron las operaciones de las fuerzas armadas yemenitas en el mar y en el territorio enemigo, y los instaron a intensificar e innovar sus acciones. Por medio de un comunicado, los organizadores expresaron su apoyo a los combatientes de la resistencia palestina, quienes humillan a las tropas sionistas en acciones sin precedentes.



Al mismo tiempo, condenaron la nueva fase de la agresión israelí contra Gaza, respaldada por Estados Unidos, y acusaron a algunos gobiernos árabes de ser responsables de la continuidad de los crímenes genocidas. Las marchas advirtieron del apoyo de ciertos regímenes árabes a los planes de expansión bajo la idea del “Gran Israel”.



Los manifestantes instaron a la nación árabe y a los pueblos libres del mundo a brindar apoyo político, económico y militar a la resistencia palestina y libanesa, y a enfrentar las conspiraciones destinadas a desarmarla.