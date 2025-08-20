EEUU reactiva base militar en Panamá y amplía control sobre canal interoceánico

El jefe del Comando Sur viajó a Argentina, donde participará en una conferencia sobre “defensa regional” en Sudamérica

20 de agosto de 2025.- La antigua base militar de EE.UU. de Sherman, ubicada en la provincia de Colón, Panamá, fue utilizada como centro de entrenamiento militar por fuerzas estadounidenses, en el marco de un ejercicio que amplía la estrategia de control de Washington sobre el canal interoceánico, en momentos de amenazas contra Venezuela.



Las maniobras fueron encabezadas por Alvin Hosley, jefe del Comando Sur de EE.UU., mientras que la representación panameña recayó en el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, durante las jornadas del 17 y 18 de agosto, realizadas en la base aeronaval Cristóbal Colón.



Hosley —en su tercera estadía en Panamá— sostuvo reuniones con altos funcionarios de seguridad y realizó una inspección al destructor USS Sampson, embarcación que fue posteriormente desplegada en el mar Caribe, en medio de las crecientes amenazas de Washington a Caracas, tras anunciar una recompensa por el presidente constitucional de la nación suramericana, Nicolás Maduro.



La presencia del buque de guerra fue confirmada mediante fotografías que lo ubican en los muelles de la base panameña Vasco Núñez de Balboa, antigua Estación Naval de Rodman. Estas imágenes contradicen las declaraciones de Ábrego, quien previamente había asegurado no tener conocimiento sobre la embarcación en aguas nacionales.



La llegada de Hosley en febrero de este año a la nación istmeña abrió el debate sobre los desafíos geoestratégicos en torno al Canal de Panamá.



El jefe del Comando Sur viajó a Argentina, donde participará en una conferencia sobre “defensa regional” en Sudamérica, además de sostener un encuentro con el jefe del Estado Mayor argentino, Xavier Isasc, para abordar temas vinculados a la seguridad continental.