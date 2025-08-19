La fiscalía acusa al hijo de la princesa heredera de Noruega de múltiples cargos

ha estado bajo escrutinio desde que fue arrestado repetidamente el año pasado por varias acusaciones de irregularidades. Credito: Hakon Mosvold Larsen/NTB/AFP/Getty Images

La fiscalía noruega anunció el lunes que ha imputado al hijo mayor de la princesa heredera de Noruega por múltiples cargos, incluyendo violación, tras una extensa investigación.

19 de agosto de 2025.-El fiscal del estado de Oslo, Sturla Henriksbø, declaró que Marius Borg Høiby podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión si es declarado culpable, según informó la emisora NRK. La acusación formal, presentada en el tribunal de distrito de Oslo, incluye 32 cargos, entre ellos violación, abuso en una relación cercana contra una expareja y actos de violencia contra otra. Otros cargos incluyen amenazas de muerte e infracciones de tráfico, informó Prensa Asociada.com.

Høiby, de 28 años, hijo de la princesa heredera Mette-Marit e hijastro del heredero al trono, el príncipe heredero Haakon, no posee título real ni funciones oficiales. Ha estado bajo escrutinio desde que fue arrestado repetidamente el año pasado por diversas acusaciones de irregularidades. Se encuentra en libertad a la espera de juicio, y Henriksbø afirmó que actualmente no hay motivos para arrestarlo y encarcelarlo. Henriksbø estima que el juicio podría comenzar a mediados de enero y durar unas seis semanas, según informó NRK.

El abogado defensor, Petar Sekulic, declaró en una respuesta por correo electrónico a la acusación que «nuestro cliente niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con la violencia». Añadió que Høiby «presentará un relato detallado de su versión de los hechos ante el tribunal».

El palacio real declaró que correspondía a los tribunales gestionar el caso y tomar una decisión, y no tenía nada más que añadir.