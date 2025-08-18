(VIDEO) Misil israelí impacta contra una niña que llevaba agua en Gaza

En un hecho que resalta la brutalidad de los ataques perpetrados por el régimen sionista de Israel en Gaza, una niña que transportaba agua para su hogar en el norte del enclave palestino fue impactada por un misil israelí. El suceso, grabado en diciembre de 2024, fue capturado en un video recientemente obtenido por Al Jazeera.

Las imágenes muestran el instante en que el misil, disparado por un dron israelí, impacta a la menor en la localidad de Jabalia. Posteriormente, se observa a dos hombres recuperando su cuerpo sin vida.

El trágico episodio pone de manifiesto el constante peligro que enfrentan los civiles en la región, especialmente los niños y las mujeres, en medio de los bombardeos continuos y la hambruna.

Según las últimas cifras, la cifra total de víctimas mortales en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 se ha elevado a 61 mil 944, una cifra que sigue en aumento mientras persisten los ataques israelíes y se agudiza la crisis humanitaria.