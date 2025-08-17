(VIDEO) Europa reacciona a cumbre Putin-Trump con más apoyo a Ucrania y amenaza de más sanciones a Rusia

17-08-25.-Los líderes europeos respondieron a la cumbre entre Vladímir Putin y Donald Trump en Alaska con una declaración conjunta en la que reafirmaron su apoyo a la adhesión de Ucrania a la OTAN y amenazaron a Rusia con nuevas sanciones.Los líderes europeos están “dispuestos a mantener la presión sobre Rusia”. “Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias”, manifestaron.Asimismo, los firmantes enfatizaron que el respaldo militar y económico a Kiev no se detendrá. “Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a redoblar nuestros esfuerzos para mantener la fortaleza de Ucrania y lograr el fin de los combates y una paz justa y duradera”.El documento, fue suscrito por Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb, Donald Tusk y António Costa, subrayando que no se puede vetar a Ucrania sobre su futuro ingreso al bloque europeo y a la OTAN.“Rusia no puede vetar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN. Ucrania tomará decisiones sobre su territorio”, increparon.También reiteró la importancia de implicar a los líderes europeos, que tampoco estuvieron presentes en la cumbre. Otros líderes europeos respondieron con más dureza al resultado de la cumbre del viernes en Alaska.El ministro noruego de Asuntos Exteriores, Espend Barth Eide, dijo a los periodistas en Oslo que los temas de debate de Putin eran "un código para la justificación rusa de la invasión ilegal de Ucrania".El primer ministro checo, Petr Fiala, dijo en un comunicado que "Putin sigue interesado únicamente en las mayores ganancias territoriales posibles y en la restauración del imperio soviético".La responsable de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que "la cruda realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra a corto plazo", y señaló que las fuerzas de Moscú lanzaron nuevos ataques contra Ucrania incluso mientras se reunían las delegaciones. "Putin sigue alargando las negociaciones y espera salirse con la suya. Se fue de Anchorage sin comprometerse a poner fin a la matanza", dijo.Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, elogió los esfuerzos de Donald Trump, que nos acercan “más que nunca al fin de la guerra ilegal de Rusia en Ucrania”, después de que el presidente estadounidense mantuviera conversaciones con Vladimir Putin.“Si bien se han logrado avances, el siguiente paso deben ser nuevas conversaciones” con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró Starmer.Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó tras la cumbre entre el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin el viernes en Alaska que éste último ha vuelto a demostrar su astucia y que ha quedado en evidencia que Moscú solo respeta la fuerza.El presidente de Ucrania Vlodomir Zelenski tambien se hizo eco de la declaración europea en un post en X, pidiendo "paz real" y "no sólo otra pausa entre invasiones rusas". Añadió que le dijo a Trump que "las sanciones deberían reforzarse si no hay reunión trilateral o si Rusia intenta eludir un final honesto de la guerra".Zelensky, quien había solicitado en varias ocasiones un encuentro con Putin, manifestó este sábado su respaldo a la propuesta de Trump sobre una cumbre trilateral con la participación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Zelensky agregó que el lunes viajará a Washington para tratar “todos los detalles” del posible proceso con Trump.