Francia: 28 departamentos bajo alerta por ola de calor

Ola de calor en Francia

9 de agosto de 2025.- La agencia Météo France colocó hoy en alerta naranja por ola de calor, el segundo nivel más alto, a 28 departamentos de la mitad sur del país, en el 34 episodio canicular registrado este siglo.



Para mañana, la entidad extendió la vigilancia hasta 40 territorios, de manera que abarcará casi toda la zona sureña de Francia, donde estos escenarios implican el llamado a las personas a mantenerse hidratadas, evitar el ejercicio físico fuerte y cuidar a las más vulnerables.



La canícula debe de alcanzar su pico el lunes, con temperaturas que podrían superar los 40 grados en algunas ciudades y comunas, en un evento que durará hasta mediados de la semana entrante.



Cada ola de calor en Francia genera preocupación, con el triste recuerdo de la que en 2003 dejó 15 mil víctimas fatales.



Los episodios de este tipo han aumentado en frecuencia e intensidad en las últimas décadas, escenario atribuido al cambio climático, con 34 de los 51 registrados en suelo galo desde 1947 en el presente siglo.