Reino Unido: miles de médicos residentes vuelven a huelga en los hospitales

Médicos residentes vuelven a huelga en los hospitales de Reino Unido

26 de julio de 2025.- Cuando llegó al poder, el gobierno laborista británico prometió reconstruir el sistema sanitario público. Y mientras continuaban las huelgas en los hospitales, concedió un aumento salarial del 22% a los médicos internos.



Pero a pesar de este aumento, los salarios de los becarios siguen siendo más bajos que antes de la austeridad de la década de 2010, y superados por la inflación. "Estamos a 20 euros la hora. Si queremos arreglar el sistema sanitario, si queremos reducir las listas de espera y ofrecer una atención adecuada en todas las circunstancias, tenemos que abordar la escasez de mano de obra, y eso significa revertir la disminución del poder adquisitivo que han sufrido los médicos en los últimos 15 o 20 años", declaró a varios medios Emma Runswick, portavoz de la Asociación Médica Británica (BMA).



El viernes comenzó una importante huelga. Los paros, que comenzaron a las 7 de la mañana hora local (6 de la mañana GMT), provocarán numerosas cancelaciones de citas en un sistema sanitario público, el NHS, ya sumido en una profunda crisis con enormes listas de espera y renuncia de profesionales.



Becario de cirugía visceral, Callum gana algo menos de 20 euros la hora. Está indignado: "No es justo para alguien que ha estudiado 5 o 6 años. Tengo un préstamo estudiantil de 140.000 euros y tengo que pagar de mi bolsillo los exámenes que necesito para avanzar en mi carrera. Hace quince días tuve que pagar 600 euros por ello. Así que no creo que lo que pedimos, 5 euros más por hora, no sea razonable".



Respecto a la subida anterior, Shiam cree que ese aumento “fue el inicio de un proceso que desembocó en otras subidas”, pero “el Ministro de Sanidad no ha cumplido su promesa”, afirma.



La BMA exige 26 euros la hora, es decir, un aumento adicional de 4 libras por hora. La opinión pública no apoya esta huelga, a diferencia de las anteriores. Y el sindicalista acusa a las autoridades sanitarias de socavar la huelga: "Normalmente, cuando tenemos que hacer huelga, se libera a los médicos experimentados para que cubran las urgencias. Esta vez, las autoridades les piden que presten asistencia programada no urgente. Así que existe el riesgo de que los médicos no estén disponibles para las urgencias".



El Gobierno rechaza cualquier medida salarial y propone, en cambio, condonar las deudas a los estudiantes. En un artículo de opinión publicado en el sitio web del Times el jueves por la noche, el Primer Ministro Keir Starmer instó a los médicos a no tomar la “vía perjudicial” de la huelga, afirmando que “tendría un enorme impacto” en el sistema de salud pública.



El gobierno también acusa a los huelguistas de poner en peligro a los pacientes. Pero es precisamente por su bien, y para proteger el sistema sanitario público, por lo que los médicos están en huelga, explica Rahul, interno de psiquiatría. "Cuando los médicos están sobrecargados de trabajo y abandonan la profesión porque no tienen reconocimiento, ni salarial ni de otro tipo, los perjudicados son los pacientes. Esto se traduce en ambulancias haciendo cola ante los servicios de urgencias, y pacientes que tienen que ser examinados en los pasillos de los hospitales, sin dignidad alguna", señala.