(VIDEO) Atan migrante a montacargas en Corea del Sur porque su jefe estaba insatisfecho con su trabajo; presidente surcoreano promete justicia

25-07-25.-El presidente de Corea del Sur ordenó a las autoridades que encuentren formas de prevenir el maltrato a los trabajadores migrantes tras la indignación pública provocada por un video en el que un trabajador de Sri Lanka atado a un montacargas es levantado por la máquina en una fábrica surcoreana.“Tras mirar el video, no podía creer lo que había visto”, escribió el jueves el presidente Lee Jae Myung en una publicación de Facebook. “Fue una violación intolerable y un claro atentado contra los derechos humanos de una persona minoritaria”.Lee también condenó el trato al trabajador en una reunión del Consejo de Gabinete y expresó su preocupación por la imagen internacional de Corea del Sur. Ordenó a los ministerios del gobierno que investiguen las condiciones laborales de los trabajadores migrantes y otras minorías en el país y que encuentren pasos realistas para poner fin a cualquier abuso.Lee y otros funcionarios no dijeron que el trabajador de Sri Lanka fuera tratado de esa manera por ser un trabajador migrante. Pero el Ministerio de Trabajo dijo que considera el incidente como una prueba de que los trabajadores migrantes en Corea del Sur sufren maltratos en algunos lugares de trabajo, una opinión que comparten expertos y activistas.Activistas de derechos humanos surcoreanos publicaron el miércoles el video, filmado a finales de febrero en una fábrica de ladrillos de la ciudad suroccidental de Naju. Dijeron que fue grabado y proporcionado por un compañero trabajador de Sri Lanka. El video se compartía entre grupos defensores de derechos antes de hacerse público.En el video se muestra a un conductor de montacargas, identificado como surcoreano, levantando a otro trabajador envuelto en plástico y atado a ladrillos. El conductor lo traslada por el patio de la fábrica en el vehículo mientras se escucha la risa de otra persona.El trabajador, de 31 años, sufrió el maltrato durante unos cinco minutos como un castigo impuesto por el conductor del montacargas, quien no estaba satisfecho con sus habilidades para envolver ladrillos, según Mun Gil Ju, uno de los activistas locales que participaron en la publicación del video.El trabajador dijo a los periodistas, en una entrevista televisada transmitida el jueves, que sufrió estrés y angustia mental como resultado del incidente. La cadena de televisión YTN, que transmitió la entrevista, difuminó su rostro y no proporcionó su nombre.YTN también mostró al jefe no identificado de la fábrica, quien dijo, “nos sentimos absolutamente apenados” por el incidente.Autoridades de la ciudad de Naju señalaron que el gerente de la fábrica les informó que el acto fue organizado como una broma. Pero Mun dijo que “atar a una persona con envoltura de plástico” no puede minimizarse como una broma.Unos 20 activistas se manifestaron el jueves frente al ayuntamiento de Naju, exigiendo que las autoridades castiguen a los responsables. En un editorial el viernes, el periódico local Kukmin Ilbo calificó el maltrato al hombre como un incidente “vergonzoso” indicativo de cómo se trata a los trabajadores migrantes en Corea del Sur.La fábrica tiene unos 24 obreros, entre ellos, siete de Timor Oriental y Sri Lanka, junto con surcoreanos. El hombre de Sri Lanka todavía trabaja para la fábrica, según autoridades de Naju.El Ministerio de Trabajo dijo el jueves en un comunicado que pondrá en marcha una investigación sobre la fábrica y su trato a los trabajadores extranjeros.Cientos de miles de migrantes, en su mayoría del sudeste asiático y China, realizan trabajos mal pagados o peligrosos en fábricas, granjas, sitios de construcción y otros lugares en Corea del Sur.En 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur dijo que las muertes por accidentes laborales entre los trabajadores migrantes aumentaron del 7% al 12,2% de 2010 a 2019, calificándola como “una preocupante tendencia ascendente”. En un informe de investigación de 2024, encargado por la agencia, también se indica que los trabajadores migrantes tenían más de tres veces más probabilidades de morir en accidentes industriales que sus contrapartes surcoreanas.